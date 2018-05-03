Волгоградские школьники проверят свои знания о войне

8 мая в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится праздничная программа, в ходе которой школьники смогут проверить свои знания о главных событиях Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, участники ответят на вопросы об основных датах, крупных военных сражениях, городах-героях. В ходе экскурсии ребятам расскажут о работе полевых кухонь, о нагрудных знаках «Отличный повар» и «Отличный пекарь». Школьники попробуют солдатскую кашу из гречки с тушёнкой, приготовленную по фронтовому рецепту. Кроме того, все посетители библиотеки смогут в этот день сделать своими руками фронтовые письма-треугольники, написать в них свои пожелания будущим поколениям. В этот день у ребят будет возможность сфотографироваться в солдатской гимнастерке и пилотке военной поры, а у импровизированной Стены Памяти оставить свои «автографы». Отметим, всем участникам программы будут вручаться георгиевские ленты. Мероприятие пройдет 8 мая с 10:50 до 14:00 в областной библиотеке для молодёжи. Справки по телефону 8 (8442) 94-45-44.