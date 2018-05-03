В храме в Зюзине прихожане учились выпекать просфоры

По благословению настоятеля храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, в Зюзине иерея Евгения Лебедева , участники молодежного клуба прихода организовали первое выпекание просфор.

Ранее молодежь проходила специальное обучение в просфорне Троицкого храмового комплекса деревни Павлино, Балашихинского района. Теперь решили испечь просфоры, используя полученные знания. На первый раз их получилось ровно сорок. В перерывах изготовления просфор, ребята беседовали и пили чай за общим столом. После выпекания просфоры отнесли в храм к Богослужению.