На Северном Кавказе появится семь новых избирательных участков 

Центризбирком России принял решение оптимизировать число избирательных участков в девяти регионах страны для удобства избирателей. В частности, на Северном Кавказе появится семь новых участков для голосования.
Согласно постановлению, принятому на заседании комиссии ЦИК РФ, в Кабардино-Балкарии появится четыре новых участка, а в Северной Осетии — три. В Краснодарском крае будет создано шесть новых участков, в Пензенской области — десять, в Липецкой области — 14, в Удмуртии — два, в Башкирии — девять. Кроме того, два новых участка появятся в Архангельске, а в Татарстане новые участки откроют сразу в восьми районах республики, в том числе десять в Казани.
При этом некоторые из уже существующих участков будут объединены. По закону избирательные участки образуются с расчетом до 3 тысяч человек на участок. Согласно постановлениям ЦИК, новые избирательные участки в регионах формируются зачастую с вводом в эксплуатацию новых домов.
Всего в России порядка 97 тысяч избирательных участков.