На Северном Кавказе появится семь новых избирательных участков

Центризбирком России принял решение оптимизировать число избирательных участков в девяти регионах страны для удобства избирателей. В частности, на Северном Кавказе появится семь новых участков для голосования.

При этом некоторые из уже существующих участков будут объединены. По закону избирательные участки образуются с расчетом до 3 тысяч человек на участок. Согласно постановлениям ЦИК, новые избирательные участки в регионах формируются зачастую с вводом в эксплуатацию новых домов.