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Тибет усиливает работу по содержанию автодорог
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Тибет усиливает работу по содержанию автодорог 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 3 мая /Синьхуа/ — На настоящий момент более 83 тыс. 400 км автодорог в Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ охвачены эксплуатационным обслуживанием, а пять лет назад этот показатель составлял 59 тыс. 700 км. Об этом сообщило местное Автодорожное управление.
За последние пять лет инвестиции в содержание автодорог в Тибете достигли 3,75 млрд юаней /588 млн долларов США/. В настоящее время протяженность охваченных регулярным эксплуатационным обслуживанием автодорог составляет около 93 проц. от их общей протяженности в этом автономном районе.
Содержание автодорог играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в Тибете с учетом особых местных геологических и климатических условий, отметил начальник Автодорожного управления Тибета Лу Айбэнь.
По его словам, в последние годы в Тибете был отмечен постоянный рост объема автомобильных перевозок, что выдвинуло более высокие требования к работе по содержанию автодорог.
Сообщается, что в последнем пятилетии в Тибете было построено и отремонтировано 219 мостов. -0-
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