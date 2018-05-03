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Раритетный мотоцикл проехал по улицам Костомукши (фото)
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Раритетный мотоцикл проехал по улицам Костомукши (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Госавтоинспекция Карелии вывела из гаража транспортное средство советских времен.
В Костомукше Первомайский парад возглавил раритетный мотоцикл Госавтоинспекции «М-72», сообщает ГИБДД Карелии.
Ретромотоцикл советских времен в далекие 80-е годы состоял на службе в Госавтоинспекции молодой Костомукши. У него есть и своя боевая история — он участвовал в погонях и преследованиях нарушителей,
— рассказали в автодорожном ведомстве.
Для справки. М-72 — советский тяжёлый мотоцикл. Выпускался крупной серией с 1941 по 1960 год на заводах ММЗ (Москва), ГМЗ (Горький), ИМЗ (Ирбит), «Красный Октябрь» (Ленинград), КМЗ (Киев). Первоначально предназначался исключительно для военных нужд и до середины 50-х мотоцикл в свободную продажу не поступал. Каждый М-72 являлся носителем стрелкового оружия, поэтому по классификации ГАБТУ РККА он классифицировался как «бронетехника». Всего было выпущено более 8500 машин. Производился как с коляской, так и в одиночном варианте.
По материалам: ptzgovorit.ru
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