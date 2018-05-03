Раритетный мотоцикл проехал по улицам Костомукши (фото)

Госавтоинспекция Карелии вывела из гаража транспортное средство советских времен.

Костомукше Первомайский парад возглавил раритетный мотоцикл Госавтоинспекции «М-72», сообщает ГИБДД Карелии.

Ретромотоцикл советских времен в далекие 80-е годы состоял на службе в Госавтоинспекции молодой Костомукши. У него есть и своя боевая история — он участвовал в погонях и преследованиях нарушителей,

— рассказали в автодорожном ведомстве.