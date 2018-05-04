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Без окон, без дверей: как выглядит площадь Куйбышева во время сноса ларьков
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Без окон, без дверей: как выглядит площадь Куйбышева во время сноса ларьков 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В крымской столице на площади Куйбышева завершается снос торговых павильонов, прилегающих к скандальному торговому центру «Куб». Часть торговых точек уже практически полностью разрушена, в остальных демонтированы окна и двери, местами разобрана кровля.
Как ранее сообщали в администрации Симферополя, объекты, демонтаж которых проходит в добровольном порядке, находятся в непосредственной близости от торгового центра центром «Куб».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что собственники торговых объектов, прилегающих к ТЦ «Куб», согласились демонтировать их самостоятельно, чтобы затем без конкурса получить земельные участки для своих проектов. При этом он заверил, что сам «Куб» до июня будет демонтирован. По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, снос ТЦ планируется начать после майских праздников.
По информации УФССП России по Республике Крым, в настоящее время деятельность ТЦ «Куб» приостановлена. В целях обеспечения исполнения требований, установленных судебным актом, центральный вход в здание и цокольный этаж опломбированы.
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