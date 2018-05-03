В Минэнерго назвали предварительные сроки введения второй очереди ТЭС в Крыму

Заместитель министра энергетики Андрей Черезов заявил, что Минэнерго предварительно рассчитывает на ввод второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе в октябре-ноябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Те сроки предварительные по станциям, и то, что мы в правительство сейчас, скорее всего, корректировку будем заносить, это будет октябрь-ноябрь. Первые блоки в октябре где-то ввод в эксплуатацию, вторые блоки — ноябрь. А может, и быстрее", — сказал Черезов.