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Туристов приглашают на маршрут «Ярославские ремесла»
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Туристов приглашают на маршрут «Ярославские ремесла» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В числе девяти новых региональных турмаршрутов, объединивших в единую концепцию туристические возможности и разные города территории, — «Ярославские ремесла».
— Образы городов Ярославии дополняют ремесленные традиции, — отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Это направление позволяет гостям познакомиться с историй региона, а также разнообразить традиционные экскурсионные программы. Наша область является родиной ярославской майолики, многоцветного ярославского изразца, ростовской финифти и звонкого колокололитейного дела. В музеях зачастую можно пройти мастер-классы и увезти с собой сувениры, сделанные своими руками.
Туристам на маршруте предоставляется возможность познакомиться с уникальными изделиями фабрики финифти, изготовленными в разные годы ее художниками и ювелирами, с технологией создания финифти и быта мастерских XIX века.
В этом году фабрика «Ростовская финифть» отмечает 100-летие основания. Уникальный промысел, который она развивает, существует уже более двух веков. Живописные миниатюры на эмали, созданные ростовскими мастерами, издавна украшают иконы и церковную утварь, предметы быта и ювелирные изделия.
— Фабрика в Ростове — единственное предприятие во всем мире, создающее работы в технике финифти, потому что это очень сложный и дорогой вид росписи по эмали, — рассказала специалист по экскурсионно-выставочной деятельности фабрики «Ростовская финифть» Наталья Конова. — Сейчас в ассортименте около 500 видов изделий, в том числе такие современные формы, как, например, флешки. Над одним изделием трудятся 5 — 6 человек. Всего на фабрике работают около 120 мастеров.
На предприятии организована багетная мастерская. Благодаря многообразию рисунков и размеров панно изделия пользуются большим спросом у частных и корпоративных заказчиков, среди которых — аппарат Президента РФ.
Технология изготовления сувениров способна заинтриговать всех, детей и взрослых. Из тонкого медного листа вырубается необходимая форма, которая выковывается определенным образом. Затем она с двух сторон покрывается размолотой прозрачной и белой эмалью. Подготовленная пластина обжигается в муфельной печи при температуре 800 градусов. Кстати, и сейчас на фабрике на 90 процентов используется ручной труд. Отличие от производства прошлых веков в том, что в XXI веке краску дробят машины и используются электрические печи, а не дровяные. В музее при фабрике всем желающим предлагают пройти мастер-класс.
В Угличе туристы могут присоединиться к мастер-классам по росписи акварелью, лепке из глины, валянию из войлока. В этом городе с давних пор пользовались популярностью мастера кожаных дел, а также кузнецы. Но больше всех было колбасных производителей. В Петербурге в XIX веке было 74 колбасных цеха, более 50 принадлежало угличанам.
В Доме художника — несколько мастерских, в которых работают именитые творцы. Они могут и подсказать, и научить. Кроме того, здесь регулярно проходят симпозиумы для живописцев-любителей и профессионалов. В арт-резиденции «Дом с наличниками» есть пряничная и войлочная мастерские.
Интерес представляют и ремесленные инициативы рестораторов.
— Сейчас мы готовы угощать едой из натуральных продуктов в одном стиле — купеческом, — говорит шеф-повар Сергей Сиднев. — В ближайшем будущем мы планируем организовывать мастер-классы по приготовлению блюд.
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