С крыши здания на перекрёстке ключевых улиц Екатеринбурга снимут гигантский щит

Екатеринбурге чистят от рекламы угловое здание между улицами Куйбышева и 8 Марта. МУГИСО выиграло суды, обязывающие собственника демонтировать большой экран, покрывающий первый этаж здания, а заодно — большой щит на крыше. Экран уже демонтирован, щит в скором времени тоже должны убрать. Об этом сообщил в своём Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В МУГИСО Е1.RU подтвердили, что реклама действительно будет снята. Экран обязали демонтировать его владельца — ООО «Американка», а рекламный щит на крыше должен убрать его собственник — ИП Залерцева.

Напомним, ранее в Екатеринбурге убрали такие привычные части пейзажа, как рекламу фильтров «Барьер» на консерватории и щит «Новосела» на Втором доме советов.