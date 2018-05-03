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С крыши здания на перекрёстке ключевых улиц Екатеринбурга снимут гигантский щит
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С крыши здания на перекрёстке ключевых улиц Екатеринбурга снимут гигантский щит 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге чистят от рекламы угловое здание между улицами Куйбышева и 8 Марта. МУГИСО выиграло суды, обязывающие собственника демонтировать большой экран, покрывающий первый этаж здания, а заодно — большой щит на крыше. Экран уже демонтирован, щит в скором времени тоже должны убрать. Об этом сообщил в своём Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В МУГИСО Е1.RU подтвердили, что реклама действительно будет снята. Экран обязали демонтировать его владельца — ООО «Американка», а рекламный щит на крыше должен убрать его собственник — ИП Залерцева.
Напомним, ранее в Екатеринбурге убрали такие привычные части пейзажа, как рекламу фильтров «Барьер» на консерватории и щит «Новосела» на Втором доме советов.
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