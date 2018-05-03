«Русская Арктика» провела наземную экспедицию по изучению белых медведей

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Специалисты национального парка «Русская Арктика» и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН провели первую с 1981 года наземную экспедицию, отправленную на Землю Франца-Иосифа, по весеннему наблюдению за белыми медведями. Об этом сообщает в четверг пресс-служба национального парка.

"В «Русской Арктике» завершилась экспедиция по изучению белых медведей. Особенностью этой экспедиции было то, что подобные наблюдения и непосредственные работы по мечению белых медведей в весенний период проводились на архипелаге [Земля Франца-Иосифа] наземным способом впервые с 1981 года. С тех пор были проведены только два проекта по авиационному обследованию территории «Русской Арктики», во второй половине 1990-х годов и в 2004 году", — приводит пресс-служба слова заместителя директора парка по научной работе Ивана Мизина.

Как отмечается, весна является одним из важнейших периодов в жизни полярных медведей, поскольку в апреле медведицы выходят с медвежатами из берлог. Весенние наблюдения могут дать много информации о жизни этих животных.

"В течение четырех недель ежедневных работ была планомерно и неоднократно обследована вся доступная и незанятая ледником территория острова Земля Александры (остров архипелага Земля Франца-Иосифа), за исключением мыса Мэри-Хармсуорт, с целью поиска берлог и следов жизнедеятельности белых медведей — охоты, спаривания и так далее. А также проведены комплексы мероприятий, связанных с временной иммобилизацией животных, сбором образцов биологического материала и установки как ошейников с передатчиками, так и индивидуальных ушных меток", — отметил Мизин.

Результаты экспедиции

За четыре недели выездов по острову были обнаружены 29 белых медведей — 15 взрослых и 14 медвежат. Ученые смогли найти восемь берлог, две из них располагались в нескольких метрах друг от друга. «В одной из них зимовал одиночный медведь, а в другой — самка родила медвежонка», — подчеркнул Мизин.

Согласно данным, собранным в ходе экспедиции, хозяйственная деятельность в центре острова Земля Александры не повлекла видимых изменений численности или поведения медведей.

"Места образования берлог остались прежними, места образования логовищ нерпы в бухте Северная также активно посещаются медведями в прямой видимости людей и техники, а на базу дважды за месяц приходили белые медведи, причем один раз самка с медвежатами переночевала прямо у дома. Таким образом, ограниченное антропогенное освоение Земли Александры может проходить без вреда белым медведям", — отметил замдиректора национального парка.

Потенциал для будущих исследований

Результаты, полученные в ходе экспедиции, открывают большой потенциал для новых исследований, отмечает пресс-служба. В частности, ученые заметили большее количество самок с медвежатами по сравнению с числом найденных берлог, а это означает, что остались недоступными некоторые удаленные участки острова. Кроме того, специалисты наблюдали миграцию зверей, вышедших из берлог на соседних островах.

Ученым предстоит проследить за перемещениями четырех самок с медвежатами, на которых установили ошейники с передатчиками. Исследователи получат возможность определить их выбор место обитания, приуроченность к дрейфующим льдам и получить информацию о том, как влияет меняющийся климат на жизнь белых медведей и как животные приспосабливаются к этому в районе Земли Франца-Иосифа.