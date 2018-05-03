Орловцев приглашают на субботник в Литературный квартал

На 5 мая запланирована масштабная уборка в историко-культурном квартале Орла , ограниченном улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.

Сбор участников назначен на 9:45 у отделения Красного креста (пер. Георгиевский, 5). С собой нужно взять перчатки. Лопаты, грабли и мешки обещала предоставить городская администрация. В плане работ уборка старой листвы, сбор мусора, высадка саженцев деревьев и кустарников, покраска бордюров, ликвидация аварийных деревьев.

Отметим, в литературном квартале сосредоточены музеи Ивана Тургенева, Ивана Бунина , писателей-орловцев. Среди памятников культуры дом Грановского, дом, в котором жил генерал Ефремов, а также дом, в котором проживал ротмистр Могилевцев (ул. 7-го Ноября, д.18).

На 2018 года запланировано благоустройство литературного квартала. Предполагается при сохранении существующей ландшафтной среды и пешеходных связей установить скамейки и урны, сделать уличное освещение, установить топиарные фигуры, замостить дорожки плиткой.