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Орловцев приглашают на субботник в Литературный квартал
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Орловцев приглашают на субботник в Литературный квартал 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На 5 мая запланирована масштабная уборка в историко-культурном квартале Орла, ограниченном улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.
Сбор участников назначен на 9:45 у отделения Красного креста (пер. Георгиевский, 5). С собой нужно взять перчатки. Лопаты, грабли и мешки обещала предоставить городская администрация. В плане работ уборка старой листвы, сбор мусора, высадка саженцев деревьев и кустарников, покраска бордюров, ликвидация аварийных деревьев.
Отметим, в литературном квартале сосредоточены музеи Ивана Тургенева, Ивана Бунина, писателей-орловцев. Среди памятников культуры дом Грановского, дом, в котором жил генерал Ефремов, а также дом, в котором проживал ротмистр Могилевцев (ул. 7-го Ноября, д.18).
На 2018 года запланировано благоустройство литературного квартала. Предполагается при сохранении существующей ландшафтной среды и пешеходных связей установить скамейки и урны, сделать уличное освещение, установить топиарные фигуры, замостить дорожки плиткой.
Сообщение Орловцев приглашают на субботник в Литературный квартал появились сначала на РИА 57.
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