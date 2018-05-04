Ещё
В Перми скончался директор и основатель лицея № 1 Леонид Лурье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

В Перми скончался директор и основатель лицея № 1 Леонид Лурье 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Директор и основатель пермского лицея № 1 Леонид Лурье ушёл из жизни 3 мая 2018 года.
«Скоропостижно скончался директор МБОУ «Лицей № 1» г. Перми, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования; «Заслуженный учитель Российской Федерации»; Лауреат премии Президента РФ в области образования Леонид Израилевич Лурье. Коллектив лицея скорбит и приносит свои соболезнования семье и близким Леонида Израилевича. В памяти всех сотрудников он навсегда останется основателем первого в Прикамье лицея и бессменным его руководителем», — говорится на сайте учебного заведения.
Слова соболезнования выразили также Глава Перми Дмитрий Самойлов и Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
«Во многом благодаря его усилиям образовательное учреждение достойно представляет Пермь на всероссийском уровне, открывает выпускникам дорогу к творческим, научным и профессиональным достижениям. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Леонида Израилевича Лурье, пермскому педагогическому сообществу», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.
«Очень тяжело принимать потерю, ушёл из жизни яркий человек, обладающий огромным профессиональным талантом, бесконечно уважаемый коллегами и многими-многими жителями Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья, — отметил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. — Весь жизненный путь Леонида Израилевича Лурье — это достойный пример исполнения гражданского долга, продиктованного искренней увлеченностью своим делом и неутомимым научным поиском. Он всегда работал с полной отдачей, сочетал в себе талант руководителя, высокое чувство ответственности за порученное дело, профессионализм, доброжелательность, желание и умение помочь людям».
Леонид Лурье не раз становился гостем номера «Аргументы и факты-Прикамье». Коллектив редакции выражает соболезнования родным и коллегам Леонида Израилевича.
АиФ Пермь: последние новости
Зачем платить за грязную воду? Мы в одной связке. О Дне Победы, добровольчестве и благоустройстве города В Перми включили фонтан у Театра-Театра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»26
Банки отказывают россиянам по-новому85
Скрипаля отравили полной рюмкой123
Тракторы признали новым оружием России70
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали236
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение