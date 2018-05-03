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Журналисты Выборгского района просят помощи в поиске родственников сбитого в 1940 году под Выборгом Алексея Терентьева
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Журналисты Выборгского района просят помощи в поиске родственников сбитого в 1940 году под Выборгом Алексея Терентьева 

Псковская губерния 1 час назад
Летом 2017 года поисковики обнаружили на территории Светогорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области обломки самолета и сильно разбитый мотор М-87: как сообщили «Псковской губернии» в редакции газеты «Выборг», среди погибших воинов — пскович, штурман Алексей АлексеевичТерентьев. Самолет поступил в полк 1 ноября 1939 года с завода №18 и не вернулся с боевого задания 15 февраля 1940 года из района Ихантала (северо-восточнее Выборга). Полный состав экипажа: летчик младший лейтенант Нечипуренко Петр Иванович, штурман старшина Терентьев Алексей Алексеевич, воздушный стрелок-радист младшего комвзвода Иванов Николай Федорович и воздушный стрелок старшина Мамонов Василий Маркович. Как уточняют в комитете по спорту, туризму и молодёжной политике администрации Выборгского района, попытки найти родных летчика штурмана Терентьева не увенчались успехом. По данным Российского государственного военного архива на штурмана Алексея Терентьева, он был рожден в Ленинграде в 1915 г., член ВЛКСМ, мать девичья фамилия — Третьякова — Терентьева Дарья Гавриловна проживала по адресу: г. Псков Кривой переулок д. 16 кв. 1. «Остаётся только найти родственников, чтобы передать им останки. Наверняка знаете, что если даже в большом количестве останков удаётся установить имя хоть одного поднятого бойца — это большая удача поисковиков. А уж тем более — полностью идентифицировать. Очень надеемся, что общими усилиями вместе с вами сотрём и это белое пятнышко на нашей истории. Откликнувшихся можно перенаправлять к нам на адрес gazeta.vyborg@yandex.ru, на мой личный адрес golos_2003@mail.ru», — отметили в газете «Выборг». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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