Корреспондент «РГ» сел за парту с изучающими технику Беларуси студентами

Центральное место в классе, где занимаются обучающиеся на кафедре «Тракторы и автомобили» ребята, гордо занимает новенький «Беларус-1221.2». Стены увешаны учебными плакатами, на столах — детали узлов и агрегатов этого чрезвычайно популярного в Сибири трактора. Все оборудование предоставлено торговым домом «МТЗ-Сибирь» — официальным представителем Минского тракторного завода на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Здесь мы изучаем сам трактор, двигатель и общее строение техники, — поясняет второкурсник КрасГАУ Сергей Николенко.

Парень признается, что с детства мечтал стать механизатором, за что, бывало, терпел насмешки от сверстников, видевших себя адвокатами и экономистами.

— Я правильно профессию выбрал, юристов да экономистов сейчас — пруд пруди, — рассуждает Сергей.

А вот Ольга Бондарчук уже заканчивает магистратуру. Ее интерес к технике скорее научный, на экзамене девушке предстоит защищать работу по рациональному использованию колесных тракторов «Беларус-1221.2» в условиях Сибири.

Трактор «Беларус-1221.2» чрезвычайно популярен на всей территории Сибири

— Специально такую тему взяла — этот вид техники сейчас один из самых популярных в России , — отмечает студентка.

— В агропромышленном комплексе Красноярского края сельскохозяйственная техника белорусского производства используется очень широко, — подтвердила ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова. — Поэтому наши выпускники должны знать ее, как говорится, «от» и «до»…

Идея практиковаться именно на белорусской технике возникла несколько лет назад. Причина, как уже говорилось, в прекрасных технических качествах «Беларуса» — эту «рабочую лошадку» с успехом используют и мелкие фермерские хозяйства, и крупные сельхозпредприятия. Для Красноярского края, протяженность которого три с лишним тысячи верст — от северных территорий до юга края, который по праву называют житницей Сибири, — такая техника, простая в обслуживании и необременительная по цене, попросту незаменима.

— Когда мы озвучили свою задумку, нас очень поддержал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко . Он же во время недавнего визита в Сибирь в рамках Красноярского экономического форума торжественно открыл наш новый класс. Студентам важно не просто знать, как работает техника, а изучить ее досконально. Так что для лекций понадобился не только трактор, но и его «начинка».

Теперь все это у нас есть. Надеемся, что сотрудничество с Беларусью продолжится и наши классы пополнятся образцами другой техники — например, современными комбайнами, — говорит доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» университета Николай Селиванов.

К слову, у некоторых преподавателей вуза появление белорусской техники вызвало особую радость. Например, у начальника учебно-производственного центра Валерия Запрудского: сам он корнями из Беларуси, его прадед и прабабка переехали в Сибирь из Могилевской губернии в конце XIX века.

— Захожу теперь в класс, гляну на «Беларуса» — и на душе тепло, словно с родственником встретился! — признается опытный педагог.

Новый учебный класс в местном аграрном университете -один из «свежих» фактов сотрудничества Красноярского края и Беларуси. Год от года эти связи только крепнут. К слову, товарооборот Беларуси и Красноярского края составил в прошлом году 72,7 млн долларов, по сравнению с 2016-м он увеличился на 15,8%.

Основу экспорта Беларуси в сибирский регион составляют поставки грузовых автомобилей, а также пультов, панелей, столов для электрической аппаратуры, шин, солода, запасных частей для автомобилей и тракторов. Импортировались же в основном специфические товары: алюминиевая проволока, скипидар и масло из древесины хвойных пород, канифоль, смоляные кислоты и их производные.

А в это время

Тамбове вышел на линию электробус белорусского производства. Бесшумный и безвредный для экологии транспорт возит пассажиров по маршруту N 5: от железнодорожного вокзала до завода «Пигмент».

Электробус-гармошку и зарядную станцию для него бесплатно предоставило предприятие-производитель «Белкоммунмаш» — на основе достигнутых ранее договоренностей между властями Тамбова и Минска . Заряжается машина в депо при помощи подъемного пантографа — восемь минут, и можно снова в рейс.

Просторный салон вмещает 153 человека. Здесь есть Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Выходы сделаны низкими, что оценят пенсионеры. Стоимость поездки такая же, как в обычном транспорте.

— Хороший, комфортный, современный автобус. Большой, просторный, тихий. Удобно выходить. Пожилым людям, я думаю, понравится. Отличный автобус, одним словом, — поделился впечатлениями один из первых пассажиров Дмитрий Авдеев

Испытания электробуса на тамбовских улицах продлятся три месяца.