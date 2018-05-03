Что нужно знать, отправляясь в автопутешествие в Крым

Лето уже на носу, а, значит, пора выбирать маршрут и направления для отпуска. Если ограничиться российскими вариантами досуга, все больший интерес вызывает… да-да, Крым . Добраться туда уже совсем скоро будет довольно легко в связи с открытием одноименного моста — самого длинного отечественного сооружения протяженностью 19 километров, которое обошлось в 227,9 млрд рублей.

Преимущества моста перед переправой

С началом движения по мосту, можно будет забыть о преграждавшей путь Керченской переправе и погрузке на паром, более не зависеть от его загруженности или капризов погоды. Преодоление водного отрезка удлиняло путь — время «плавания» занимало от 15-20 минут и почти до битого часа, не считая времени ожидания парома. Не стоит забывать и о наставлении некоторых путешественников бронировать билет на «корабль» заранее, иначе есть риск постоять в очереди. Конечно, сейчас не все так плохо, как в 2014 году, когда люди стояли на переправе больше суток: нынче и суда ходят интенсивнее, и опять же есть электронная очередь.

Тем не менее, иногда вся процедура от регистрации до прибытия в Крым занимает 40 минут, а иногда счет может идти на часы. Так что с открытие моста позволит «пролетать» отрезок над морской гладью и уже не привязываться к условно «затычному» месту. Кроме того, маршрут можно будет рассчитывать без учета ночевки, хотя осилить весь путь без сна под силу не всем.

Где останавливаться на ночлег

Основная трасса, ведущая как в Крым, так и вообще на юг родины, — это М-4 «Дон». Расстояние от столицы до моста — порядка полутора тысяч километров. Некоторые путешественники, способные в один присест поглотить это расстояние, рекомендуют выезжать как можно раньше, дабы еще до полуночи прибыть к переправе или — уже скоро! — увидеть перед собой начало Крымского моста. Впрочем, не все из нас претендуют на награду «iron butt» (железная задница), поэтому дорогу можно растянуть. Один из вариантов — остановиться в Ростове-на-Дону на ночлег, где гостиниц прорва, но цены самые высокие — в среднем порядка 2500 рублей в сутки. Либо остановиться в одном из доступных отелей Новочеркасска или доехать до Тимашевска . Здесь жилья меньше, но оно дешевле. Уже оттуда, минуя Краснодар , можно выдвигаться в Крым с новыми силами. Вообще отелей по пути в Крым чрезвычайно много и есть возможность выбрать точку на любой вкус и кошелек.

Путники обычно рекомендуют эти города в качестве перевалочного пункта в силу удобства их расположения — стоит сделать марш-бросок на юг-юго-запад, и через несколько часов вы уже на переправе. Теперь же страждущим до южных курортов более не придется прикидывать, как бы попасть на паром не днем, когда машин особенно много, а ранним утром или ночью.

Примерная стоимость пути

Траты на гостиницы будет небольшим, в отличие от «финансирования» заправочных станций. Если весь маршрут из Москвы в Крым и обратно с учетом езды по полуострову в свое удовольствие принять за 4000 километров при среднем расходе 95-го бензина, скажем, в 12 л/100 км (учитываем вероятность пробок) и стоимости топлива в 42 рубля за литр, то в итоге получится порядка 20 тысяч рублей. Если у вас дизельный автомобиль с большим запасом хода и скромным аппетитом, то можем лишь порадоваться.

На ночлег во время пути закладывайте в районе 5 тысяч рублей, хотя, конечно, может выйти дешевле. Судить о расходах на продукты сложно, ибо здесь зависит от аппетитов. Одни путешественники берут еду с сбой и экономят на питании, другие же ни в чем себе не отказывают, совершая «набеги» на придорожные рестораны.

Заправки в пути

Выезжать из Москвы лучше с полным баком и останавливаться на заправках в региональных центрах на сетевых станциях — проверять на своем автомобиле качество топлива, которое предлагают маленькие АЗС, не рекомендуется. Также учитывайте, что цены на топливо в Крыму примерно на 1-2 рубля выше, чем на «континенте». Можно сэкономить, заправившись в поселке «Ильич» перед паромной переправой, читай, у Крымского моста. Прибыв на полуостров, не удивляйтесь непривычным названиям «Атан», ТЭС и «Современник». Это — крупные местные заправки и осилившие дорогу советуют заправляться у них без опасений.

5 главных мест, которые стоит увидеть в Крыму

Если вы не увидите эти пять знаменитых мест полуострова, то многое потеряете. Итак, вот что непременно стоит посетить, двигаясь от Крымского моста с востока на запад.

Генуэзская крепость в Судаке

Безмолвный каменный страж ждет зрителей в одном из романтических и величественных мест Крыма зрителей, у морского побережья.

Вообще на территории полуострова есть три укрепленных форта генуэзских мореплавателей — один в Балаклаве, другой в Феодосии , а третий в Судаке. Посмотреть стоит как минимум последнее сооружение, являющееся настоящим магнитом для туристов. Здесь есть, от чего прийти в восторг — крепость возведена на коралловом рифе и занимает площадь более 30 гектар. В XV веке форпост в Судаке вместе с другими крепостями перешел к Османской империи.

Гора Демерджи возле Алушты

Некоторые сцены «Властелина колец» вполне могли снимать в Крыму — западный склон южной гряды горного массива Демерджи особенно хорошо ложится в канву фильма.

Сама по себе гора производит сильное впечатление, но еще более неизгладимые воспоминания уготовила так называемая Долин привидений с более чем сотней каменных глыб высотой до 25 метров. Чем мрачнее погода, тем эффектней местные «призраки». Поговаривают, что видеть их также надо на рассвете и закате.

Ласточкино гнездо, Ялта

Крым богат дворцами, а одним из первых и наиболее знаковых считается «Ласточкино гнездо».

Утонченный неоготический дворец, парящий над морской гладью, был возведен в 1911 году усилиями немецкого барона Штейнгеля, который приобрел бывшую резиденцию отставного генерала. Одно из мест, которые слишком хороши, чтобы быть реальностью.

Сразу две достопримечательности ждут посетителей у горы Ай-Петри. Первым номером идет музей-заповедник в поселке Алупка и Воронцовский дворец.

Эта необычайно легкая на вид, поистине воздушная архитектура — работа не восточного мастера, а англичанина Эдварда Блора, к слову, участвовавшего в возведении шотландского замка Вальтера Скотта и Букингемского дворца. Крымский замок был построен по заказу графа Михаила Воронцова в первой половине XIX века. Интересна ее эклектичность — южный фасад выдержан в мавританских традициях, в то время как западная часть выполнена в английском стиле.

Гора Ай-Петри (смотровая площадка), лучший вид на Ялту

На каменный массив, что расположен на Южном берегу Крыма, можно смотреть на расстоянии, но лучше подняться на него, благо через гору проходит канатная дорога протяженностью почти 3 километра, признанная одной из самых длинных в Европе.

Совершая «восхождение» в кабинке к смотровой площадке или стоя на канатном мосту, вы поймете, что здесь действительно открывается фантастический вид на Ялту.