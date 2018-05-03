Ещё
Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Неисправный светофор, расположенный в 5-м проезде Марьиной Рощи, отремонтирован дорожными службами. Работы прошли по обращению местного жителя, разместившего жалобу на портале «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Результаты проверки выявили наличие короткого замыкания сигнального кабеля. В данный момент неисправности в работе светофорного объекта устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ео)
Управа района Марьина роща: последние новости
Ярмарка изделий ручной работы развернется в Московском еврейском общинном центре Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи Встреча с главой управы района Марьина Роща состоится 16 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе70
Популярный российский блогер найден мертвым30
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ170
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог217
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение