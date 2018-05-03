Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи

Максим Ликсутов. Неисправный светофор, расположенный в 5-м проезде Марьиной Рощи, отремонтирован дорожными службами. Работы прошли по обращению местного жителя, разместившего жалобу на портале «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Результаты проверки выявили наличие короткого замыкания сигнального кабеля. В данный момент неисправности в работе светофорного объекта устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ео)