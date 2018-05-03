Рыбодобывающие компании Карелии получили инвестквоты на строительство пяти судов

ПЕТРОЗАВОДСК , 3 мая. / ТАСС /. Рыбодобывающие предприятия Карелии получили инвестиционные квоты на общую сумму порядка 10 млрд рублей под постройку пяти новых судов различного типа. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник управления рыбного хозяйства министерства сельского и рыбного хозяйства республики Игорь Пепеляев.

В 2016 году приняли закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. В 2018 году одобрили первые проекты: на строительство судов и предприятий по квотам подали более 60 заявок, большую часть из них поддержали.

"Четыре карельских компании АО «Альтернатива», ОАО «Карельские морепродукты», ООО «Рыболовецкая компания „Вирма“ и ООО ПТФ „Карелрыба“ получили инвестиционные квоты господдержки на строительство пяти судов. Объем инвестиций — порядка 10 млрд рублей», — сказал Пепеляев.

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии, член Общественного Совета при Росрыболовстве Илья Раковский сказал ТАСС, что все заявленные суда являются супер-современными, способными выпускать прямо в море филе и другую продукцию высшего качества. «На этих судах смогут получить высокооплачиваемую работу местные специалисты. Суда закладываются в этом году. Уже очень скоро экономический эффект от выделенных инвестквот станет виден», — отметил он.

По данным министерства сельского и рыбного хозяйства республики, в настоящее время карельские добывающие предприятия владеют 13 промысловыми судами, которые построили в 80-90 годах. Они прошли модернизацию и имеют современное оборудование. Компании республики добывают океаническую рыбу (треску, пикшу, скумбрию, путассу, мойву), в основном в Баренцевом море, а также в северо-восточной части Атлантического океана.