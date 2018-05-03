После митингов: Ереван возвращается к обычной жизни

Вооружившись вениками и ведрами с водой, молодые активисты отмывают каждый сантиметр территории, где еще накануне собирались тысячи человек.

«Этот мусор остался с митингов, которые проходили каждый день в Ереване. Убрать его — наш долг, так как мы начали «строить» новую Армению , и она должна быть чистой», — считает студентка Ереванского государственного университета Анаит Будулян.

К обычному графику работы вернулись и магазины. Во время митингов они были закрыты.

«В последние 10-15 дней мы вообще не работали. Присоединились к митингующим. Финансово на нас, конечно, это отразилось. Но ничего, это все делается ради светлого будущего нашей страны», — отметила работник магазина Армине Варданян

Вернулись в аудитории и самые активные участники событий — студенты. Седа Товмасян со своими однокурсницами ходила на акции гражданского неповиновения, перекрывала дороги.

«Я буду очень скучать по этим дням. Потому что мы провели на улицах почти три недели. Достигли своей цели. У каждого из нас есть вклад в будущее нашей страны. И вот теперь, со спокойной совестью мы вернулись на занятия», — рассказала студентка Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна.

В те дни бойкот занятиям объявили все вузы и школы страны. Акции совпали с экзаменами в институтах и университетах.

«Мы старались быть демократичными. Так как и сами принимали участие в митингах. Наши студенты смышленые, они быстро наверстают пропущенное», — рассказала преподаватель Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна Лусине Погосян.

Люди разблокировали дороги и разошлись по домам после того, как правящая партия пошла на уступки и пообещала поддержать кандидатуру Никола Пашиняна. Повторное голосование по выборам премьера состоится 8 мая.

Накануне во время вечернего митинга Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить протестное движение.

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