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Спортивные и детские площадки Нагорного района отремонтируют на средства от платных парковок
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Спортивные и детские площадки Нагорного района отремонтируют на средства от платных парковок 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Управа Нагорного района Южного административного округа столицы опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на 2018 г. В качестве мероприятий по благоустройству будут отремонтированы тротуары, установлен садовый камень, постелены газоны, приведены в порядок и обновлены площадки для ворк-аута, отремонтированы спортивные „коробки“, установлены новые лавочки, урны, посажены цветы, а на детских площадках будет уложено современное синтетическое покрытие для безопасности. Все работы проведут за счет средств, полученных от платных парковок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подробнее о предстоящих мероприятиях по благоустройству и адресах, где они будут проводиться, можно узнать на сайте управы района. Деньги за парковку в полном размере отправляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов. Отмечается, что не менее 10% всех мероприятий по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей.
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