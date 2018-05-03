Спортивные и детские площадки Нагорного района отремонтируют на средства от платных парковок

«Управа Нагорного района Южного административного округа столицы опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на 2018 г. В качестве мероприятий по благоустройству будут отремонтированы тротуары, установлен садовый камень, постелены газоны, приведены в порядок и обновлены площадки для ворк-аута, отремонтированы спортивные „коробки“, установлены новые лавочки, урны, посажены цветы, а на детских площадках будет уложено современное синтетическое покрытие для безопасности. Все работы проведут за счет средств, полученных от платных парковок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подробнее о предстоящих мероприятиях по благоустройству и адресах, где они будут проводиться, можно узнать на сайте управы района. Деньги за парковку в полном размере отправляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов. Отмечается, что не менее 10% всех мероприятий по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей.