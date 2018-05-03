На юго-востоке столицы в храме в честь Сретения Господня завершаются отделочные работы

Строится собор по индивидуальному проекту, в классическом стиле, его увенчают девять куполов, со стороны главного входа к зданию пристроена колокольня.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, храм в честь Сретения Господня является одним из самых величественных строящихся церквей столицы и рассчитан на 960 прихожан.

Работы на храме ведутся стабильно, в соответствии с запланированным графиком, об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин . На сегодняшний день параллельно с общестроительными работами и отделкой храма идут работы и в административно-техническом здании комплекса. Фактически весь первый этаж этого здания — инженерно-технический пункт управления всем комплексом. Второй этаж здания — административные помещения для работы прихода. Сама же приходская школа, конференц-зал и другие помещения для занятий кружков и секций расположены в здании собора на уровне нижнего храма. Уже можно уверенно сказать, что храмовый комплекс в Выхино-Жулебино, где проживает двести тысяч человек, станет центром духовного притяжения жителей всего района, отметил Сергей Левкин.

Храм на Саранской улице необычен тем, что в нем запроектирован большой конференц-зал, который может быть и концертным залом, в нем будут проводиться концерты фортепианной музыки, которые будут собирать жителей всего района.

В алтарной части храма ведутся работы по устройству каменного пола. В ближайшее время начнут монтировать кровлю. Материалы для храмового декора будут использоваться самые лучшие и качественные. Все, что сегодня сделано, это благодаря общим усилиям прихода, на добровольные пожертвования прихожан, заметил куратор Программы.

По окончании всех работ будет проведено комплексное благоустройство территории в едином стилевом решении для храма и соседнего сквера.

Планируется, что в начале 2019 в самом большом храме «Программы-200» начнутся богослужения.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало. Таким образом, целью Программы строительства православных храмов является обеспечение густонаселенных районов города храмами в шаговой доступности, где они действительно нужны.

От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.