Ещё
На юго-востоке столицы в храме в честь Сретения Господня завершаются отделочные работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

На юго-востоке столицы в храме в честь Сретения Господня завершаются отделочные работы 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Строится собор по индивидуальному проекту, в классическом стиле, его увенчают девять куполов, со стороны главного входа к зданию пристроена колокольня.
По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, храм в честь Сретения Господня является одним из самых величественных строящихся церквей столицы и рассчитан на 960 прихожан.
Работы на храме ведутся стабильно, в соответствии с запланированным графиком, об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. На сегодняшний день параллельно с общестроительными работами и отделкой храма идут работы и в административно-техническом здании комплекса. Фактически весь первый этаж этого здания — инженерно-технический пункт управления всем комплексом. Второй этаж здания — административные помещения для работы прихода. Сама же приходская школа, конференц-зал и другие помещения для занятий кружков и секций расположены в здании собора на уровне нижнего храма. Уже можно уверенно сказать, что храмовый комплекс в Выхино-Жулебино, где проживает двести тысяч человек, станет центром духовного притяжения жителей всего района, отметил Сергей Левкин.
Храм на Саранской улице необычен тем, что в нем запроектирован большой конференц-зал, который может быть и концертным залом, в нем будут проводиться концерты фортепианной музыки, которые будут собирать жителей всего района.
Традиционно посещая строительство храмов в столице, советник Мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий Программу по строительству православных храмов в Москве, посетил стройплощадку храма и сообщил о том, что в этом году все общестроительные работы будут завершены.
В алтарной части храма ведутся работы по устройству каменного пола. В ближайшее время начнут монтировать кровлю. Материалы для храмового декора будут использоваться самые лучшие и качественные. Все, что сегодня сделано, это благодаря общим усилиям прихода, на добровольные пожертвования прихожан, заметил куратор Программы.
По окончании всех работ будет проведено комплексное благоустройство территории в едином стилевом решении для храма и соседнего сквера.
Планируется, что в начале 2019 в самом большом храме «Программы-200» начнутся богослужения.
Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало. Таким образом, целью Программы строительства православных храмов является обеспечение густонаселенных районов города храмами в шаговой доступности, где они действительно нужны.
От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
Первые образовательные мероприятия пройдут в медкластере «Сколково» в конце апреля В ВАО столицы ведется активное строительство храма в честь Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси От станции метро «Внуково» до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе73
Популярный российский блогер найден мертвым34
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ173
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог221
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение