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Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после 9 мая
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Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после 9 мая 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после майских праздников. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист-эксперт отдела профилактики управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.
По его словам, мероприятия начнутся после 9 мая. Отметим, что на прошлой неделе от укусов клещей в Удмуртии пострадали уже более 60 человек, причем наибольшее количество обратившихся за помощью, было зарегистрировано в столице Удмуртии: в Ижевске — 26 человек, в Можге — 8, в поселке Ува — 5.
«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Удмуртии
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