Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после 9 мая

Ижевск. Удмуртия . Несмотря на активность клещей, обработку в Ижевске начнут только после майских праздников. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист-эксперт отдела профилактики управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.

По его словам, мероприятия начнутся после 9 мая. Отметим, что на прошлой неделе от укусов клещей в Удмуртии пострадали уже более 60 человек, причем наибольшее количество обратившихся за помощью, было зарегистрировано в столице Удмуртии: в Ижевске — 26 человек, в Можге — 8, в поселке Ува — 5.