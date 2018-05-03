Юного спасателя из Костромы признали «Будущим России»

Премия присуждается в области культуры и искусства. В финале оказались наши землячки Дарья Александрова и Полина Васильева . За право оказаться в Кремлевском дворце на финале они боролись с большим количеством участников, которых было более 300 тысяч.

Но добились этого только 202 представителя разных регионов в возрасте от 6 до 27 лет. Молодые вокалисты выступали перед международным жюри. Дарья Александрова стала обладателем Национальной премии 3 степени.

Кроме вокала она занимается активной деятельностью в «Школе безопасности» и радует своими достижениями сотрудников МЧС.