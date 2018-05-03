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Юного спасателя из Костромы признали «Будущим России»
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Юного спасателя из Костромы признали «Будущим России» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромичка Дарья Александрова стала обладателем национальной премии «Будущее России». Девушку наградили на сцене Кремлевского дворца, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
Премия присуждается в области культуры и искусства. В финале оказались наши землячки Дарья Александрова и Полина Васильева. За право оказаться в Кремлевском дворце на финале они боролись с большим количеством участников, которых было более 300 тысяч.
Но добились этого только 202 представителя разных регионов в возрасте от 6 до 27 лет. Молодые вокалисты выступали перед международным жюри. Дарья Александрова стала обладателем Национальной премии 3 степени.
Кроме вокала она занимается активной деятельностью в «Школе безопасности» и радует своими достижениями сотрудников МЧС.
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