В селах Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного Wi-Fi

На данный момент в селах и деревнях Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного беспроводного интернета. Для того, чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо подтвердить личность по номеру телефона.

На карте Геопортала отмечены точки в Борисоглебском , Некоузском, Даниловском, Любимском, Первомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском и Переславском районах.

В 2018 году планируется обеспечить доступ еще в двух местах — Карабихском сельском поселении и селе Пригодном.