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В селах Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного Wi-Fi
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В селах Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного Wi-Fi 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
На данный момент в селах и деревнях Ярославской области работают 24 точки доступа бесплатного беспроводного интернета. Для того, чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо подтвердить личность по номеру телефона.
На карте Геопортала отмечены точки в Борисоглебском, Некоузском, Даниловском, Любимском, Первомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском и Переславском районах.
В 2018 году планируется обеспечить доступ еще в двух местах — Карабихском сельском поселении и селе Пригодном.
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