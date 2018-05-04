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Тюменские волонтеры-медики сотрудничают с госпиталем ветеранов войн
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Тюменские волонтеры-медики сотрудничают с госпиталем ветеранов войн 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Тюменской области будет сотрудничать с госпиталем ветеранов войн, сообщает портал «Волонтеры-медики.рф».
Задачей волонтеров-медиков будет помощь младшему и среднему медицинскому персоналу госпиталя в реабилитации пациентов. Тюменские волонтеры-медики уже сотрудничают с организацией «От сердца к сердцу» в онкологическом центре. В планах — заключить сотрудничество с ОКБ №1.
"В больницах мы помогаем медицинскому персоналу. Наши волонтеры — студенты разных курсов и помогают в соответствии с теми навыками, которые уже получили в вузе. От уборки в отделениях до различных манипуляций с пациентом — помогаем в передвижении больных, кормлении… Наши обязанности соответствуют функциям младшего и среднего медперсонала", — рассказывает региональный координатор Виктор Шиндлер.
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