Тюменские волонтеры-медики сотрудничают с госпиталем ветеранов войн

Задачей волонтеров-медиков будет помощь младшему и среднему медицинскому персоналу госпиталя в реабилитации пациентов. Тюменские волонтеры-медики уже сотрудничают с организацией «От сердца к сердцу» в онкологическом центре. В планах — заключить сотрудничество с ОКБ №1.

"В больницах мы помогаем медицинскому персоналу. Наши волонтеры — студенты разных курсов и помогают в соответствии с теми навыками, которые уже получили в вузе. От уборки в отделениях до различных манипуляций с пациентом — помогаем в передвижении больных, кормлении… Наши обязанности соответствуют функциям младшего и среднего медперсонала", — рассказывает региональный координатор Виктор Шиндлер.