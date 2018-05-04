Российские мультфильмы начнут показывать в Китае

Российская компания «Сигнал Медиа» заключила сделку по продаже прав на десять мультипликационных сериалов крупнейшему онлайн-кинотеатру Китая YOUKU. Об этом сообщил сайт «Сигнал Медиа».

То, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов

По словам заместителя генерального директора ВГТРК Дмитрия Медникова, такой спрос на российские мультики говорит об их высоком качестве и интернациональности.

Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации

Все проданные мультфильмы уже полностью переведены на китайский язык и адаптированы согласно национальным особенностям зрителей. В самое ближайшее время платформа начнет показ российских анимационных сериалов.

Британский мультфильм «Свинка Пеппа» запретили показывать в КНР. Китайские родители посчитали, что мультсериал формирует у мальчиков и девочек неправильные представления о дружбе и обществе. Якобы свинка ведет несоответствующий общепринятой морали образ жизни.