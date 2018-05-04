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Российские мультфильмы начнут показывать в Китае
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Российские мультфильмы начнут показывать в Китае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российская компания «Сигнал Медиа» заключила сделку по продаже прав на десять мультипликационных сериалов крупнейшему онлайн-кинотеатру Китая YOUKU. Об этом сообщил сайт «Сигнал Медиа».
Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года является одним из популярнейших интернет-ресурсов в КНР. Теперь YOUKU покажет китайским зрителям такие российские анимационные сериалы, как «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль», «СОБЕЗ», «Волшебный Фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».
То, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов
— генеральный директор компании «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук.
По словам заместителя генерального директора ВГТРК Дмитрия Медникова, такой спрос на российские мультики говорит об их высоком качестве и интернациональности.
Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации
Дмитрий Медников.
Все проданные мультфильмы уже полностью переведены на китайский язык и адаптированы согласно национальным особенностям зрителей. В самое ближайшее время платформа начнет показ российских анимационных сериалов.
Британский мультфильм «Свинка Пеппа» запретили показывать в КНР. Китайские родители посчитали, что мультсериал формирует у мальчиков и девочек неправильные представления о дружбе и обществе. Якобы свинка ведет несоответствующий общепринятой морали образ жизни.
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