В Челябинской области пообещали восстановить мемориал, который пенсионер установил для друга-героя

поселке Кропачево поставили точку в споре между местными властями и 90-летним пенсионером Владимиром Григорьевым . Дело в том, что в 2014 году Владимир установил в поселке мемориальную доску для своего товарища Петра Нурмухаметова, который погиб на Курской дуге. Однако самодельный памятник простоял недолго: вскоре поселковые власти его убрали, так как по их мнению он больше походил на надгробие, чем на мемориал. Три последних года доска лежала в сарае, а Владимир Григорьев пытался вернуть на площадку у обелиска погибшим фронтовикам. Добиться справедливости помог депутат Госдумы Владимир Бурматов , после запроса которого местные чиновники извинились перед 90-летним Владимиром Васильевичем и пообещали поставить доску на место.

— Насколько нам известно, доску пока поставили в поселковом музее, и сейчас решается вопрос, чтобы вернуть ее на то место, где она стояла — возле памятных плит с именами погибших героев, — рассказал «Хорошим новостям» пресс-секретарь Владимира Бурматова.

Владимир Григорьев

Напомним, что эта история тянется с 1973 года. Тогда к 30-летию битвы на Курской дуге в Кропачево установили обелиск с именами земляков, павших на фронте. Однако в списке героев не оказалось Петра Нурмухаметова, это случилось из-за бюрократической коллизии. Отсутствие фамилии Нурмухамедова заставило его друга — бойкого труженика-передовика Владимира (сам он на фронт не попал по возрасту) обить сотни порогов с требованием исправить ситуацию. Удивительно, но так продолжалось аж до 2014 года, пока Владимиру не исполнилось 86 лет. Отчаявшись добиться справедливости, старичок взял гармошку и отправился в Самару играть на пляжах, собирая деньги на обелиск для товарища. За несколько недель дедушка заработал 30 тысяч рублей, которые и потратил на мемориальную доску. Ее он поставил рядом со стеллой, откуда потом ее убрали по решению администрации.

Справедливости ради отметим, что досадное недоразумение, связанное с отсутствием фамилии Нурмухаметова на общей стеле, все-таки разрешили. Отныне на мемориале выгравировано «Нурмухаметов П. З». Возможно, это тоже послужило причиной решения убрать гранитную доску, сделанную на деньги Владимира. Впрочем, местные жители говорят, что даже несмотря на исправление ошибки, доска все равно должна вернуться обратно, ведь она является не просто мемориалом павшему солдату, но и памятником настоящей дружбе.