Ещё
В Челябинской области пообещали восстановить мемориал, который пенсионер установил для друга-героя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

В Челябинской области пообещали восстановить мемориал, который пенсионер установил для друга-героя 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В поселке Кропачево поставили точку в споре между местными властями и 90-летним пенсионером Владимиром Григорьевым. Дело в том, что в 2014 году Владимир установил в поселке мемориальную доску для своего товарища Петра Нурмухаметова, который погиб на Курской дуге. Однако самодельный памятник простоял недолго: вскоре поселковые власти его убрали, так как по их мнению он больше походил на надгробие, чем на мемориал. Три последних года доска лежала в сарае, а Владимир Григорьев пытался вернуть на площадку у обелиска погибшим фронтовикам. Добиться справедливости помог депутат Госдумы Владимир Бурматов, после запроса которого местные чиновники извинились перед 90-летним Владимиром Васильевичем и пообещали поставить доску на место.
— Насколько нам известно, доску пока поставили в поселковом музее, и сейчас решается вопрос, чтобы вернуть ее на то место, где она стояла — возле памятных плит с именами погибших героев, — рассказал «Хорошим новостям» пресс-секретарь Владимира Бурматова.
Владимир Григорьев
Напомним, что эта история тянется с 1973 года. Тогда к 30-летию битвы на Курской дуге в Кропачево установили обелиск с именами земляков, павших на фронте. Однако в списке героев не оказалось Петра Нурмухаметова, это случилось из-за бюрократической коллизии. Отсутствие фамилии Нурмухамедова заставило его друга — бойкого труженика-передовика Владимира (сам он на фронт не попал по возрасту) обить сотни порогов с требованием исправить ситуацию. Удивительно, но так продолжалось аж до 2014 года, пока Владимиру не исполнилось 86 лет. Отчаявшись добиться справедливости, старичок взял гармошку и отправился в Самару играть на пляжах, собирая деньги на обелиск для товарища. За несколько недель дедушка заработал 30 тысяч рублей, которые и потратил на мемориальную доску. Ее он поставил рядом со стеллой, откуда потом ее убрали по решению администрации.
Справедливости ради отметим, что досадное недоразумение, связанное с отсутствием фамилии Нурмухаметова на общей стеле, все-таки разрешили. Отныне на мемориале выгравировано «Нурмухаметов П. З». Возможно, это тоже послужило причиной решения убрать гранитную доску, сделанную на деньги Владимира. Впрочем, местные жители говорят, что даже несмотря на исправление ошибки, доска все равно должна вернуться обратно, ведь она является не просто мемориалом павшему солдату, но и памятником настоящей дружбе.
Хорошие новости: последние новости
В Челябинске стартует раздача георгиевских ленточек В Челябинске откроют еще девять официальных пляжей На Яндексе появилась карта Челябинска для аллергиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе73
Популярный российский блогер найден мертвым34
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ173
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог221
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение