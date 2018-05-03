СМИ Чехии: Россия не угроза, а необходимый помощник Европы

Войтех Бергер на портале «Глидаци пес» (27.04) опубликовал статью, в которой пишет о необходимости пристально следить за деятельностью видных европейских политиков, уже покинувших высшие государственные посты. Проблема в том, что многих из них (Шредер, Клаус, Шеллинг) переходят на работу в российские компании. Таким образом, как убежден журналист, Россия привлекает на свою сторону все еще влиятельных европейских политиков.

Это очень опасно, подчеркивает автор, поскольку речь идет не только об экономическом лоббизме в пользу России, но и о политическом. Некоторые страны ЕС , такие как Германия Австрия , уже приняли соответствующие законы, которые препятствуют мгновенному переходу вчерашнего члена правительства на работу в иностранные коммерческие структуры. Чехам стоит всерьез задуматься о том же, уверен Бергер.

Об опасности другого рода, но тоже связанной с Россией, пишет в статье на сайте журнала «Рефлекс» (30.04) Ленка Клицперова. Серьезную проблему она видит в поляризации чешского общества, которое разделилось на тех, кто поддерживает Россию, к примеру, ее действия в Сирии , и на тех, кто против любого российского влияния. Клицперова пишет, что роль журналистов в подобной ситуации очень сложна.

Разумеется, они обязаны привлекать внимание к откровенной российской дезинформации и пропаганде, но при этом также отмечать, что и США добились определенных «успехов» на этом поприще. Ситуация «не черно-белая», как подчеркивает журналистка, замечая, однако, что общество постепенно разучилось анализировать самостоятельно и требует простых ответов. Ему нужны ясные категории — никаких полутонов. Отсюда и однозначные суждения вроде: «Кто-то пророссийский, а кто-то — прозападный».

Россия не угроза, а необходимый помощник Европы. Так считает известный чешский русофил, лидер группы «Друзья России в Чешской Республике » Йиржи Вывадил. В своем эмоциональном комментарии на сайте «Парламентни листы» (01.05) он цитирует слова Жана Клода Юнкера о необходимости диалога с Россией. Причем диалога на равных.

Вывадил призывает чешских политиков и общественных деятелей, ратующих за евроатлантическую ориентацию Чехии, прислушаться к этим словам председателя Европейской комиссии . США и НАТО руководствуются своими меркантильными интересами, и только Россия, как считает Вывадил, может стать достойным, сильным, надежным партнером Европы. Люди во многих странах ЕС уже понимают это. «Время работает на Путина», — с удовольствием заключает чешский русофил.

К сожалению, подобное мнение — редкость в медиапространстве. Это в очередной раз подтвердил чешский генерал Петр Павел , который возглавляет Военный комитет НАТО. В интервью телеканалу «ЧТ24» (03.05) он заявил, что Россия представляет большую угрозу для альянса наряду с международным терроризмом. Россия позволила себе «военной силой аннексировать территорию» и способна воспользоваться военными средствами для достижения своих политических целей.

Подобную ситуацию генерал расценивает как угрожающую. Более того, Россия умело пользуется средствами дезинформационной войны, сеет неопределенность и неуверенность в умах европейских граждан. В таких условиях, считает глава Военного комитета НАТО, члены альянса должны еще больше сплотиться, найти разумный компромисс и уверенно идти по демократическому пути.

Теме окончания Второй мировой войны посвятил статью на портале «Правы простор» Мартин Кавка (03.05). Он пишет о том, что день Победы в 1945 году для Чехословакии стал днем освобождения от одного тоталитарного режима (нацистского) и началом второго (советского). Кавка видит большую трагедию в том, что, во-первых, Прагу и большую часть территории бывшей Чехословакии освободили «политически неправильные» силы. Во-вторых, долгие годы, когда советская пропаганда превозносила красноармейцев, в тени оставались подлинные защитники Праги — власовцы.

Венгрией, Румынией, Болгарией, Литвой, Латвией, Эстонией. По мысли Мартина Кавки, основа для чешского «вассальства» была заложена еще за два года до победы, когда чехословацкие власти подписали в Москве соглашение о дружбе с СССР. И уже в конце войны Советская армия пришла не освобождать, а оккупировать Чехословакию. 1968 год только закрепил унизительный статус оккупированной территории. То же произошло с Польшей

Тем не менее автор призывает, проходя «мимо захоронений советских солдат», отдать им дань памяти, ведь, в конце концов, эти люди «воевали не за коммунизм, не за Сталина, а за свою родину и были такими же жертвами коммунизма, как и граждане Чехословакии».