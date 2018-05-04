В Иркутске провели митинг в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы исполнить священный долг — отдать дань памяти нашим землякам, воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, — открыл митинг глава Иркутска Дмитрий Бердников. — В эти дни каждого из нас переполняет не только чувство гордости за героический подвиг всего нашего народа, но и безмерная благодарность за мирное небо над головой. Перед вами, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, склоняем наши головы!»

К мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику генералу армии, дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову участники митинга возложили цветы и гирлянды, а позже отправились на Амурское кладбище, где прошла траурная церемония, и провели митинг в микрорайоне Солнечный у памятника маршалу Жукову. В этот день мэр столицы Иркутской области организовал для ветеранов Великой Отечественной войны торжественный прием мэра Иркутска, на котором поздравил всех с наступающим праздником.

В Правобережном округе Иркутска накануне Дня Победы провели традиционный весенний концерт для ветеранов войны и тружеников тыла. Мероприятие организовал Совет ветеранов округа. На празднике почетным гостям — участникам Великой Отечественной войны — кадеты школы №10 вручили цветы и памятные подарки.

В преддверии 9 мая в Правобережном округе планируется патриотический конно-спортивный праздник под названием «Я помню! Я горжусь!», который состоится на Иркутском ипподроме (6 мая в 12-00 часов). Кроме того, в округе будут организованы праздничные концерты-поздравления для ветеранов войны и тружеников тыла в школе №50 (7 мая в 14-00, 16-00 и 17-30 часов), а также торжественный митинг военнослужащих дивизии ракетных войск для ветеранов из микрорайона Зеленый возле памятника «БМ-13 Катюша» (8 мая в 10-00 часов). Помимо этого 9 мая в 14-часов для жителей предместья Рабочее в роще Каштаковская будет организована праздничная акция «Весна Победы».