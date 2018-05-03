СК проверит орловского бизнесмена, установившего батут на плакат с ветеранами 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следователи проверят действия предпринимателя из Орла, который установил надувной батут на плакат с портретами ветеранов войны, сообщает Следственный комитет РФ.
"Плакаты с изображениями ветеранов войны использовались в качестве подсобного материала при размещении надувного батута в парке Орла. Следователи дадут правовую оценку действиям предпринимателя", — сообщили в СК.
Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой в ведомстве примут процессуальное решение.