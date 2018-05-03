СК проверит орловского бизнесмена, установившего батут на плакат с ветеранами

"Плакаты с изображениями ветеранов войны использовались в качестве подсобного материала при размещении надувного батута в парке Орла . Следователи дадут правовую оценку действиям предпринимателя", — сообщили в СК.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой в ведомстве примут процессуальное решение.