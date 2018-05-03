Власти Чебоксар планируют закупить автобусы для 25 городских маршрутов

Власти Чебоксар приобретут автобусы средней и большой вместимости для 18 автобусных маршрутов регулярных перевозок, малой вместимости — для 7 маршрутов. Об этом «ФедералПресс» сообщили в администрации города. Закупки предусмотрены проектом технического задания по изменению транспортной карты города.

Как пояснили информагентству в горадминистрации, с июля 2016 года по март 2017 года научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга проводилась работа по оптимизации маршрутной сети Чебоксар.

В результате были получены рекомендации о закупке вышеупомянутых автобусов. Также оптимизация предполагает снижение уровня дублирования маршрутов, изменения трасс курирования автобусов с одновременным увеличением количества или класса подвижного состава.

В первом полугодии этого года планируется заключение муниципальных контрактов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Чебоксар.

В настоящее время в Чебоксарах 18 автобусных маршрутов обслуживаются автобусами средней и большой вместимости, 25 маршрутов — малой вместимости.