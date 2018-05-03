В Карелии соборовали три десятка преступников

Теперь заключенных ждет исцеление от телесных, душевных и духовных недугов.

В минувшие выходные, в ЛИУ-4 (пос. Верхний) УФСИН по РК 30 осужденных приняли участие в одном из великих таинств православной церкви — Соборовании, — пишет пресс-служба УФСИН. Божественную литургию в действующем на территории учреждения храме Великомученика и Целителя Пантелеймона провел настоятель Входоиерусалимского храма п. Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН.

Елеосвяще́ние (или собо́рование) — таинство православной и католической церквей, заключающееся в помазании тела освящённым елеем.

Отец Игорь, окормляющий православную общину ЛИУ-4, напомнил собравшимся в храме, что цель Соборования — исцеление от телесных, душевных и духовных недугов.