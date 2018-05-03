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В Карелии соборовали три десятка преступников
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В Карелии соборовали три десятка преступников 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
Теперь заключенных ждет исцеление от телесных, душевных и духовных недугов.
В минувшие выходные, в ЛИУ-4 (пос. Верхний) УФСИН по РК 30 осужденных приняли участие в одном из великих таинств православной церкви — Соборовании, — пишет пресс-служба УФСИН. Божественную литургию в действующем на территории учреждения храме Великомученика и Целителя Пантелеймона провел настоятель Входоиерусалимского храма п. Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН.
Елеосвяще́ние (или собо́рование) — таинство православной и католической церквей, заключающееся в помазании тела освящённым елеем.
Отец Игорь, окормляющий православную общину ЛИУ-4, напомнил собравшимся в храме, что цель Соборования — исцеление от телесных, душевных и духовных недугов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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