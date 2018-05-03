В День Победы в Архангельске ограничат продажу спиртных напитков

9 Мая в Архангельске постараются провести «сухой» день. В эту праздничную среду в городе пройдут торжественные мероприятия — шествие и митинг. Торговля алкоголем в розницу не может осуществляться менее чем в ста метрах от мест празднований. Таковы требования двух ограничивающих постановлений правительства области и Министерства агропромышленного комплекса и торговли. Об этом информирует пресс-служба администрации Архангельска.

— Расстояние оценивается по прямой линии, без учета искусственных и естественных преград от границ территории проведения мероприятия. Ограничение вводится за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий для розничной продажи алкогольной продукции и на время проведения публичных мероприятий при оказании услуг общественного питания, — пояснили в администрации города.

В День Победы с 11 до 12 часов пройдет шествие от здания № 85 по улице Кегостровской — школа № 70, по улице КЛДК до пересечения с улицей Кегостровской. Далее по улице Кегостровской до памятника «Погибшим в 1918–1920 гг.», и торжественный памятный митинг с 9 часов до 15 часов 30 минут у мемориала «Площадь памяти» на Кузнечевском кладбище.