Ещё
В День Победы в Архангельске ограничат продажу спиртных напитков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

В День Победы в Архангельске ограничат продажу спиртных напитков 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
9 Мая в Архангельске постараются провести «сухой» день. В эту праздничную среду в городе пройдут торжественные мероприятия — шествие и митинг. Торговля алкоголем в розницу не может осуществляться менее чем в ста метрах от мест празднований. Таковы требования двух ограничивающих постановлений правительства области и Министерства агропромышленного комплекса и торговли. Об этом информирует пресс-служба администрации Архангельска.
— Расстояние оценивается по прямой линии, без учета искусственных и естественных преград от границ территории проведения мероприятия. Ограничение вводится за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий для розничной продажи алкогольной продукции и на время проведения публичных мероприятий при оказании услуг общественного питания, — пояснили в администрации города.
В День Победы с 11 до 12 часов пройдет шествие от здания № 85 по улице Кегостровской — школа № 70, по улице КЛДК до пересечения с улицей Кегостровской. Далее по улице Кегостровской до памятника «Погибшим в 1918–1920 гг.», и торжественный памятный митинг с 9 часов до 15 часов 30 минут у мемориала «Площадь памяти» на Кузнечевском кладбище.
29.ru: последние новости
Из-за ремонтов ряд домов в центре Архангельска и в Соломбале останется без воды и тепла Первомай в Архангельске: следим онлайн за демонстрацией «За всю историю такого не было»: в Архангельской области прогульщика-единоросса лишили депутатской зарплаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе75
Популярный российский блогер найден мертвым35
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ173
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог223
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение