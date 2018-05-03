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На участке дороги в Сигнальном проезде по просьбе жителя залатали яму
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На участке дороги в Сигнальном проезде по просьбе жителя залатали яму 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Житель района обратился на портал «Наш город» — он сообщил, что на проезжей части повреждено асфальтовое покрытие, приложил подтверждающее фото и высказал просьбу о ремонте.
Через несколько дней яма была ликвидирована, а житель получил официальный ответ за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергея Яровенко.
-Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено, — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ип)
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