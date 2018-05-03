На участке дороги в Сигнальном проезде по просьбе жителя залатали яму

Житель района обратился на портал «Наш город» — он сообщил, что на проезжей части повреждено асфальтовое покрытие, приложил подтверждающее фото и высказал просьбу о ремонте.

Через несколько дней яма была ликвидирована, а житель получил официальный ответ за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергея Яровенко.

-Сообщаем, что технические нарушения устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ип)