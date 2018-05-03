Суд отклонил иск о закрытии подмосковного полигона «Ядрово» 

Волоколамский городской суд отклонил иск восьмерых местных жителей, которые просили закрыть полигон «Ядрово» и начать рекультивацию свалки, передает РАПСИ.
Представители организации, эксплуатирующей полигон, заявили, что в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью. Истцы настаивали, что доказательства не требуются, потому что факт загрязнения окружающей среды из-за полигона — общеизвестный.
Ранее жители Волоколамска подали в городской суд иски на 800 тыс. руб. о возмещении морального вреда с оператора мусорного полигона «Ядрово». Слушание по этому иску пройдет 7 мая.
Уже несколько месяцев в Подмосковье проходят акции протеста против мусорных полигонов. Самые большие митинги собирались в Волоколамске, где местные жители требуют закрыть полигон «Ядрово». В конце марта в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из-за выброса свалочного газа на полигоне.