Суд отклонил иск о закрытии подмосковного полигона «Ядрово»

Волоколамский городской суд отклонил иск восьмерых местных жителей, которые просили закрыть полигон «Ядрово» и начать рекультивацию свалки, передает РАПСИ

Представители организации, эксплуатирующей полигон, заявили, что в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью. Истцы настаивали, что доказательства не требуются, потому что факт загрязнения окружающей среды из-за полигона — общеизвестный.

Ранее жители Волоколамска подали в городской суд иски на 800 тыс. руб. о возмещении морального вреда с оператора мусорного полигона «Ядрово». Слушание по этому иску пройдет 7 мая.