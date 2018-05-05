Специалисты из Голландии просят посетителей согласовывать приход на полигон «Ядрово»

Голландские специалисты, работающие на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья , просят посетителей согласовывать свой приход, так как несанкционированное проникновение на территорию мешает рабочим.

По словам представителя полигона Алексея Волошина, бывает, что посторонние люди несогласованно проходят на полигон, без записи. Они лезут под стичер и мешают рабочим. Накануне целая группа людей проникла на полигон, они ходили и мешали работе.

«Мы специалисты по полигонам. Пожалуйста, не мешайте нам работать, мы приехали сюда работать. Попросил, учитывая вчерашние события, чтобы им дали спокойно работать. У нас есть правила. Надо быть в оранжевой одежде, надо быть в шлемах. Здесь нарушаются правила, а они очень важны для нас. Это мешает работе», — сказал Лукас Гудулла из компании Multriwall.

Голландская компания по данному инциденту направила руководству полигона предупреждающее письмо о недопущении подобных ситуаций. «Различные посетители по-прежнему допускаются в зону реализации проекта. Я надеюсь, вы понимаете, что для нас это недопустимо. Тяжелые и движущиеся машины работают на объекте, и наша команда должна фокусироваться на их работе и их безопасности. Мы не можем брать на себя ответственность за третьих лиц на объекте и не можем принять ненужных обстоятельств, отвлекающих наших людей, и которые могут привести к небезопасным ситуациям», — указывается в письме.

В нем подчеркивается, что, в соответствии с политикой голландской компании, специалисты должны прекратить проект в случае, если не будет ограничен доступ в зону реализации проекта сторонами, осуществляющими работу, государственному надзору и посещениями лицами, которые будут спланированы и оговорены заблаговременно.

По словам заместителя председателя правительства региона, спецпредставителя губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александра Чупракова , в субботу проверили ход работ на полигоне.

«Работы ведутся в ускоренном темпе. И как раз сегодня коллеги еще раз обратили внимание на необходимость выполнения работ в срок. Я напомню, что мы рассчитываем на то, что до конца мая будут выполнены все работы и доставлен факел на полигон», — уточнил Чупраков.

Он подчеркнул, что на полигоне очень важно создать все условия для беспрепятственной работы с жестким соблюдением технологии.

«И обязательно — с соблюдением техники безопасности, потому что они (голландские специалисты — ред.) несут ответственность за все, что происходит на этом объекте. Поэтому мы готовы информацию предоставлять, мы ни от кого ее не скрываем, но мы будем следить за соблюдением всех условий, необходимых для выполнения работ в срок», — заключил заместитель председателя правительства региона.