Сколько получают депутаты — на руки и «натурой» в виде льгот

Депутатам не понравилась идея посадить их на зарплату в 35 тысяч, не оценили ее и в правительстве.

Как и следовало ожидать, депутатам Госдумы не пришлась по вкусу идея их коллег-эсеров о приравнивании их денежного довольствия к средней зарплате по стране (то есть к 35 тысячам рублей). Не одобрили инициативу и в правительстве. Тоже понятно почему.

Тут есть одна законодательная тонкость. Дело в том, что согласно федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» парламентарий по статусу приравнивается к федеральному министру — и получает столько же, сколько и он. То есть зарплаты автоматически следовало бы урезать и членам кабмина. А они, как и депутаты, на такое пойти, судя по всему, не готовы. Иными словами, слугам народа перспектива внезапно оказаться в положении народа совсем не улыбается.

«Как можно жить в Москве на эти деньги? — прокомментировал инициативу депутат Виталий Милонов . — Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?» Видимо, заседать на Охотном Ряду, принимая порой безумные законопроекты — тяжкий труд. Что в твоем горячем цеху. Или в забое.

Отметим, что уважаемый Виталий Валентинович не учел еще одно важное обстоятельство: в отличие от рядовых граждан, получающих 35 тысяч в месяц, депутаты получают из бюджета (точнее — из нашего с вами кармана) еще и целую кучу благ. И, видимо, от свалившегося счастья обурели настолько, что уже считают это за естественное явление.

Упомянутый нами закон повелевает обеспечивать депутатов не только служебным жильем, но и оплачивать им вместе с семьей переезд в него. Если служебное жилье по каким-то причинам не может быть предоставлено (как правило — потому, что старый жилец, тоже депутат, уперся и не съезжает; каждый раз одна и та же история на стыке двух созывов, «Собеседник» рассказывал о таких «невыселяемых»), слугу народа селят в гостиницу. Не за его, опять же, счет, и не в какой-нибудь «Турист» на отшибе.

А чтобы новоявленному избраннику и его домашним в столице не было скучно, ему и семье выплачивается «единовременное денежное пособие… в размере 0,5, каждому члену его семьи — по 0,25 ежемесячного денежного вознаграждения». Напомним, ныне оно составляет 450 тысяч рублей. Кстати, такую же сумму депутат получает еще и в качестве пособия, когда срок его полномочий подходит к концу, даже если его не переизбирают.

Про «ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня» и так общеизвестно, едем дальше. Парламентарию вышеупомянутым законом полагается также «медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение». И не какое получится, а на «условиях, установленных для федерального министра». А если он в период полномочий получит какое-нибудь увечье, то все это сохраняется за ним пожизненно.

Если же депутат не вылетит из Госдумы до окончания срока полномочий, у него появляется право и на «ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности)». Просидевшему в Госдуме срок или два — 55%, более двух сроков — 75% «ежемесячного денежного вознаграждения». Вот и прикиньте, во сколько обходятся экс-депутаты на покое и в какой прогрессии растет число таких содержанцев.

Про фантастическое транспортное обеспечение тоже все знают. Не раз раздавались требования пересадить законодателей на личный транспорт. Господа, не спешите и не горячитесь: прекрасный ФЗ «О статусе депутата» предполагает возмещение и таких расходов.

Все вышесказанное — далеко не полный перечень депутатской халявы. Что любопытно, в правительстве заявили, что повышенные зарплаты депутатов обусловлены (внимание!) природой их деятельности. Они (депутаты), отметили в кабмине, обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями». Вопрос на засыпку: вы когда в последний раз видели живьем своего депутата? Ну, того, за кого голосовали в сентябре 2016-го? А вы его вообще видели?.. Понимаем: получился ряд риторических вопросов, простите.