Ещё
В Бавария появится собственная пограничная служба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

В Бавария появится собственная пограничная служба 

Российская Газета 1 час назад
Правительство Баварии приняло решение о создании собственной пограничной службы. Ведомство должно начать работу с 1 июля, штаб-квартира расположится в городе Пассау.
По предварительным данным еженедельника Zeit, в штате новой структуры будет числиться 500 человек, затем наймут еще 500 работников. Одной из основных задач станет выборочный контроль на границе, а также проезжающего транзитом транспорта. Сотрудники в штатском определят в потоке подозрительные автомашины, сопроводят их на контрольный пункт и подвергнут проверке. Предусматривается также выделить дополнительные средства на улучшение технического оснащения поисковых групп. Они получат современные приборы ночного видения, оборудование для проверки документов, а также беспилотные летательные аппараты.
Баварский премьер Маркус Седер пояснил, что до 1998 года в Баварии функционировала самостоятельная пограничная служба. Затем обязанности по охране границы перешли федеральному ведомству, которое работает в контакте с местной полицией. Политик считает, что в целях усиления борьбы с криминалом и терроризмом нужно вернуться к прежней практике. Для этого следует внести изменения в соглашение с федеральным правительством.
Между тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который ранее был премьером Баварии, заявил в ответ на запрос депутата бундестага от партии СвДП Бенджамина Штрассера, что «правительство в настоящее время не планирует передавать на земельный уровень функции по охране границы».
Российская Газета: последние новости
"Академик Ломоносов": первые 450 миль остались за кормой Разработками мордовских светотехников заинтересовались в Сербии Орловские коровы с господдержкой перестали доиться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе75
Популярный российский блогер найден мертвым35
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ173
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог223
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение