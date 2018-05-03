В Бавария появится собственная пограничная служба

Правительство Баварии приняло решение о создании собственной пограничной службы. Ведомство должно начать работу с 1 июля, штаб-квартира расположится в городе Пассау

По предварительным данным еженедельника Zeit, в штате новой структуры будет числиться 500 человек, затем наймут еще 500 работников. Одной из основных задач станет выборочный контроль на границе, а также проезжающего транзитом транспорта. Сотрудники в штатском определят в потоке подозрительные автомашины, сопроводят их на контрольный пункт и подвергнут проверке. Предусматривается также выделить дополнительные средства на улучшение технического оснащения поисковых групп. Они получат современные приборы ночного видения, оборудование для проверки документов, а также беспилотные летательные аппараты.

Баварский премьер Маркус Седер пояснил, что до 1998 года в Баварии функционировала самостоятельная пограничная служба. Затем обязанности по охране границы перешли федеральному ведомству, которое работает в контакте с местной полицией. Политик считает, что в целях усиления борьбы с криминалом и терроризмом нужно вернуться к прежней практике. Для этого следует внести изменения в соглашение с федеральным правительством.