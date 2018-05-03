Ковер из цветов площадью более 200 кв. м высадят в Вологде ко Дню Победы

Бегонии, виолы и пепельники украсят цветники у мемориалов на Введенском и Пошехонском кладбищах, у памятника маршалу Коневу и в Кировском сквере. Сегодня цветы высадили у Вечного огня на шести клумбах общей площадью более 70 «квадратов». В общей сложности к 9 Мая предстоит облагородить 230 кв метров цветников.

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Параллельно продолжается благоустройство городских улиц. Леерные ограждения красят на путепроводе по Пошехонскому шоссе, Октябрьском мосту, по всей протяженности улицы Чернышевского и в Кировском сквере. Краску обновят на площади более чем в 1400 кв. м ограждений, этой работой заняты больше двух десятков человек.

«Участки дорог ремонтируют струйно-инъекционным методом, сегодня техника задействована в направлении Карла-Маркса, Чернышевского до улицы Добролюбова, отремонтируют порядка 90 квадратных метров дорожного полотна. Завтра дорожники выйдут на кольцо по Пошехонскому шоссе. Приведением в порядок городских улиц и памятных мест специалисты трех организаций», — рассказал начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Виталий Шалаевский

К ремонту дорог и покраске леерных ограждений привлечены работники компании «Магистраль», посадкой цветов заняты специалисты совхоза «Цветы», содержанием парков, садов и скверов занимаются работники компании «Экосфера». Сейчас все работы выполняются в соответствии с планами и графиками.

Завершаются ремонтные работы на памятниках и монументах, из 16 объектов в порядок приведены 14. Заменена плитка на постаменте памятника маршалу Коневу, на других объектах обновлены надписи, произведена покраска. Завершаются работы на мемориалах на Пошехонском и Введенском кладбищах.