Утвержден список товаров для обязательной маркировки

Всего в этот перечень вошли 10 наименований. Для большинства товаров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года. Для табачной продукции — с 1 марта, а для обуви — с 1 июля 2019 года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в перечень вошли те товары, по которым готовятся к запуску добровольные эксперименты. Например, в январе 2018 года стартовала добровольная маркировка табачных изделий. Сейчас матрикс-коды на пачки и блоки сигарет ставят 95 процентов производителей табачной продукции. Продажа маркированных сигарет через торговые сети началась со 2 апреля. Добровольный эксперимент по обуви должен начаться 1 июня этого года.

Идея с идентификацией товаров, как подчеркивает Мантуров , — это не навязанная «сверху» инициатива. Ее предложил сам бизнес, так как для него маркировка — по сути единственный сегодня способ защитить собственные бренды от репутационных рисков, связанных с контрафактной продукцией. Ведь в том же легпроме объем фальсификата и контрафакта составляет 30 процентов, в обувной промышленности — 50 процентов.

Добросовестные производители на каждое свое изделие ставят специальный код, который потом считывается либо стационарным сканером, либо мобильным приложением. «Любой покупатель может прямо в магазине проверить легальность продукции и получить информацию о ней», — подчеркивает Денис Мантуров. Работает система очень просто. Сегодня бесплатно можно скачать приложение «Проверка товаров», разработанное Федеральной налоговой службой — главного оператора системы прослеживаемости продукции. Нужно лишь открыть приложение и поднести смартфон или планшет к коду. Недавно автор этих строк вместе с Федеральной налоговой службой и минпромторгом участвовала в рейде по выявлению нелегальной меховой продукции в торговых центрах Москвы . При мне сотрудник ФНС поднесла телефон с приложением к коду на коротенькой светлой норковой шубе, и меньше чем за минуту мы выяснили, что информация в коде совершенно не соответствует внешнему виду шубки. Из информации в коде получалось, что перед нами меховое изделие с капюшоном серого цвета. Но в реальности у шубы никакого капюшона не было, да и цвета она была какого-то неопределенного — скорее молочного. Выяснилось, что хитрецы-китайцы, торгующие шубами, ввезли товар через Таможенный союз и самолично наклеили на него бирку с кодом от другого, уже проданного, товара. Про то, что шуба продана, тоже сообщалось в коде. Естественно, что приобретать сомнительный товар не стоит. Шуба — дорогостоящее изделие. И будет очень обидно отдать 100 и более тысяч рублей за изделие, которое вскоре начнет расползаться по швам. Поэтому маркировка тем и ценна, что сразу дает представление о том, что человеку хотят продать: честно произведенный на фабрике товар, или кустарный продукт.

Добровольный эксперимент по маркировке обуви должен начаться 1 июня