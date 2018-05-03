Кто в ответе за небрежный ремонт Высокого моста в Калининграде

Поводом для скандала послужила курьезная история: жители города заметили, что кожухи на опорах моста представляют собой обычные пластиковые горшки, которые продаются в любом крупном строительном супермаркете. Их покрасили «под металл», но недостаточно хорошо: очень быстро краска облупилась, обнажив пластик, выкрашенный «под глину».

Причина такого оригинального решения выяснилась довольно быстро — дело в том, что по требованию эксплуатирующей организации «Калининград-ГорТранс» крепежные болты металлических столбов не были утоплены в мостовую, как в первоначальном проекте, а подняты над землей для более удобного доступа. Поэтому их пришлось чем-то закрывать, чтобы случайно не поранить прохожих.

— К мосту подрядчик подошел креативно и принял решение временно задекорировать, чтобы болты не торчали. Из бюджета эти работы, естественно, не оплачивались, — сообщил глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин

Тут же вспомнили о том, что Высокий мост должны были сдать еще к маю прошлого года, но в итоге работы затянулись. А жители и СМИ начали публиковать фото самых вопиющих «ляпов», допущенных строителями: непонятная бетонная плита на выходе из подземного перехода, криво сработанные ограждения, собранные будто наугад, по плохо написанной инструкции, и пресловутые опоры посреди велодорожек, в которые проще врезаться, чем объехать.

По словам Крупина, часть жалоб учтут, хотя далеко не все они справедливы. Например, странная бетонная громада — вовсе не часть моста, и в проектном задании о ней ничего не говорится. Ограда будет исправлена, да и велодорожки расширят. Что же касается затянувшихся сроков и увеличения сметы с 860 миллионов рублей до миллиарда с лишним, тут чиновники упирают на то, что строители затянули реконструкцию из-за разного рода претензий к ним со стороны властей.

В петербургской компании «АБЗ-Дорстрой», выступавшей генподрядчиком реконструкции моста, ситуацию видят иначе.

— Цена госконтракта — один миллиард 4 миллиона 53 тысячи 322 рубля, причем в нее входит и строительство пешеходного тоннеля, появившегося в результате внесения изменений в начальный проект, — рассказала «РГ» начальник отдела общественных связей ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Наталья Гришина . — Кроме того, сроки сдачи пришлось отложить из-за переноса теплотрассы, нависающей над мостом, — это был смежный проект, который реализовывал другой подрядчик, не справившийся вовремя.

По ее словам, когда старый мост начали демонтировать, выяснилось, что две из четырех опор практически разрушены. Пришлось вносить принципиальные изменения в проект и проходить новую техническую экспертизу.

Что же касается световых опор, перегораживающих велодорожки, — подрядчик объясняет, что их нужно было поставить как можно дальше от окрестных домов и при этом не задеть коммуникации. Поэтому сейчас решено сместить перила на максимальное расстояние без нарушения нормативов.

А относительно несчастных горшков — их уже заменили. Новые металлические кожухи выглядят не слишком красиво, но их тоже вскоре сменят на более эстетичный вариант — правда, для этого нужно дождаться поставки с единственного в области завода постоянных металлических цоколей.