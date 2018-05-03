Нижегородцы устроили митинг из-за повышения оплаты ЖКУ на 10 тыс. рублей

Жители Нижнего Новгорода вышли на митинг из-за того, что в квитанциях за ЖКУ плата за отопление, прежде составлявшая около 1,5 тыс. рублей, резко превысила этот размер, составив 12 тыс. рублей.

«Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин , он заверил, что разберется в сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации Автозаводского района, передает РИА «Новости»

На митинг пришли от 200 до 300 человек, которые там находились около часа. В компании АО «Волгаэнергосбыт» , которое осуществляет теплоснабжение потребителей, вышедших на митинг, отметили, что резкое увеличение суммы в этом месяце обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предыдущий календарный год. «В соответствии с постановлением правительства России в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год», — сказали в компании. При этом в «Волгаэнергосбыте» утверждают, что «компания находится в постоянном диалоге с потребителями», а также отмечают, что жители Автозаводского и Ленинского районов смогут получить рассрочку выплат сроком на год.

«Компания «Волгаэнергосбыт» находится в постоянном диалоге с потребителями. Организованы встречи руководства компании с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов. Совместно с администрацией Автозаводского района проводится разъяснительная работа о порядке начисления и возможности беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, — пояснили в АО, сообщает NN.ru.