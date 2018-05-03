Ещё
Нижегородцы устроили митинг из-за повышения оплаты ЖКУ на 10 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Нижегородцы устроили митинг из-за повышения оплаты ЖКУ на 10 тыс. рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Жители Нижнего Новгорода вышли на митинг из-за того, что в квитанциях за ЖКУ плата за отопление, прежде составлявшая около 1,5 тыс. рублей, резко превысила этот размер, составив 12 тыс. рублей.
«Митингующие собрались на проспекте Ильича. Они недоумевали, почему не получили заранее предупреждение об увеличении платы. К собравшимся приезжал глава района Александр Нагин, он заверил, что разберется в сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации Автозаводского района, передает РИА «Новости».
На митинг пришли от 200 до 300 человек, которые там находились около часа. В компании АО «Волгаэнергосбыт», которое осуществляет теплоснабжение потребителей, вышедших на митинг, отметили, что резкое увеличение суммы в этом месяце обусловлено ежегодной корректировкой размера платы за отопление за предыдущий календарный год. «В соответствии с постановлением правительства России в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний общедомовых приборов учета за предыдущий год», — сказали в компании. При этом в «Волгаэнергосбыте» утверждают, что «компания находится в постоянном диалоге с потребителями», а также отмечают, что жители Автозаводского и Ленинского районов смогут получить рассрочку выплат сроком на год.
«Компания «Волгаэнергосбыт» находится в постоянном диалоге с потребителями. Организованы встречи руководства компании с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов. Совместно с администрацией Автозаводского района проводится разъяснительная работа о порядке начисления и возможности беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, — пояснили в АО, сообщает NN.ru.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Что стоит за секс-скандалом вокруг главной литературной премии мира Власти Германии отправили спецназ в лагерь для беженцев Израиль пригласил Россию ознакомиться с данными о секретном проекте Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе75
Популярный российский блогер найден мертвым35
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ173
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
В России могут ввести новый налог223
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение