Владимирского чиновника оштрафовали за уничтожение памятника истории начала ХХ века

"Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации города Лакинска Сергей Лепенков признан виновным по статье «Уничтожение объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр». Решением суда за самовольный снос дома, построенного в начале ХХ века, ему назначен штраф — 1 млн рублей", — отметили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, в городской отдел строительства и архитектуры поступила информация, что исторический дом из-за ветхости начал разрушаться — появились трещины на фасаде, частично обрушилась кровля.

"Однако чиновник не позаботился о консервации здания, для дальнейшего восстановления, а самостоятельно принял решение о его сносе, а затем составил акт о том, что стены якобы обрушились. При этом Лепенкову было достоверно известно о статусе дома", — сообщили в пресс-службе.

Постройка начала ХХ века на улице Набережной города Лакинска являлась жилым домом. В октябре 1996 года, уже после расселения жильцов, здание взяли на учет и включили в государственный реестр объектов исторического и культурного наследия регионального значения.