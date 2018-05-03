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Владимирского чиновника оштрафовали за уничтожение памятника истории начала ХХ века
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Владимирского чиновника оштрафовали за уничтожение памятника истории начала ХХ века 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Суд во Владимирской области оштрафовал руководителя отдела строительства и архитектуры города Лакинска на 1 млн рублей за уничтожение памятника истории и культуры — жилого дома, построенного в начале ХХ века. По распоряжению чиновника здание снесли, а затем составили формальный акт об обрушении стен, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.
"Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации города Лакинска Сергей Лепенков признан виновным по статье «Уничтожение объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр». Решением суда за самовольный снос дома, построенного в начале ХХ века, ему назначен штраф — 1 млн рублей", — отметили в пресс-службе.
Как выяснили следователи, в городской отдел строительства и архитектуры поступила информация, что исторический дом из-за ветхости начал разрушаться — появились трещины на фасаде, частично обрушилась кровля.
"Однако чиновник не позаботился о консервации здания, для дальнейшего восстановления, а самостоятельно принял решение о его сносе, а затем составил акт о том, что стены якобы обрушились. При этом Лепенкову было достоверно известно о статусе дома", — сообщили в пресс-службе.
Постройка начала ХХ века на улице Набережной города Лакинска являлась жилым домом. В октябре 1996 года, уже после расселения жильцов, здание взяли на учет и включили в государственный реестр объектов исторического и культурного наследия регионального значения.
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