Роспотребнадзор возбудил 93 дела против нижегородских отельеров

В ходе проверочных мероприятий перед ЧМ‐2018 в отношении отельеров из Нижнего Новгорода возбудили 93 дела. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на АПН «Нижний Новгород».

Роспотребнадзор уличил руководство нижегородских гостиниц в 22 случаях предоставления услуг без необходимого свидетельства. Отмечено 23 случая завышения цен, а также 44 случая предоставления недостоверной или неполной информации.

По данным

пресс-службы

Роспотребнадзора, общая сумма штрафов по выявленным нарушением составляет 691,5 тысячи рублей.

25 апреля испанские полицейские задержали главу футбольного клуба «Лас‐Пальмас» Мигеля Анхеля Рамиреса в аэропорту Гран‐Канарии на Канарских островах. Его подозревают в мошенничестве в области социального обеспечения.