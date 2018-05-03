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Роспотребнадзор возбудил 93 дела против нижегородских отельеров
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Роспотребнадзор возбудил 93 дела против нижегородских отельеров 

360tv.ru 1 час назад
В ходе проверочных мероприятий перед ЧМ‐2018 в отношении отельеров из Нижнего Новгорода возбудили 93 дела. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на АПН «Нижний Новгород».
Роспотребнадзор уличил руководство нижегородских гостиниц в 22 случаях предоставления услуг без необходимого свидетельства. Отмечено 23 случая завышения цен, а также 44 случая предоставления недостоверной или неполной информации.
По данным
пресс-службы
Роспотребнадзора, общая сумма штрафов по выявленным нарушением составляет 691,5 тысячи рублей.
25 апреля испанские полицейские задержали главу футбольного клуба «Лас‐Пальмас» Мигеля Анхеля Рамиреса в аэропорту Гран‐Канарии на Канарских островах. Его подозревают в мошенничестве в области социального обеспечения.
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