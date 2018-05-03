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Челябинцам бесплатно отдадут всё, что они вынесут из магазина за минуту
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Челябинцам бесплатно отдадут всё, что они вынесут из магазина за минуту 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут купить уголь за 1 рубль и поучаствовать в забеге «Вынеси за 60 секунд» на открытии магазина «Галамарт».
Популярность формата «магазин у дома» в Челябинске растет. 5 мая «Галамарт» отпразднует открытие еще одного своего магазина в ТЦ «Фиеста». А это значит, что челябинцев ожидают скидки, подарки и веселые конкурсы.
Шок-цены, действующие только 5 мая: скатерти за 49 руб., постельное белье за 199 руб., а также актуальные сезонные товары — пачка угля 2 кг за 1 руб. и решетка-гриль за 79 руб. !
Главный подарок праздника — телевизор. Вручение состоится в 19:00.
Веселый забег «Вынеси за 60 секунд». Все, что за 1 минуту участники конкурса успеют донести до кассы, они заберут бесплатно!
Федеральная франчайзинговая сеть относится к категории «дрогерри», более известной в Европе. В России такой формат только набирает свою популярность. Это магазины у дома с невысокими ценами и широким ассортиментом. Здесь можно приобрести бытовую химии, хозяйственные товары, детские игрушки, косметику и многое другое. Ассортимент товаров, насчитывающий более 7000 наименований, и регулярные распродажи делают «Галамарт» по-настоящему народным магазином.
Адрес магазина: ул. Молодогвардейцев, 7, ТЦ Фиеста, 2 этаж
https://galamart.ru
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