Челябинцам бесплатно отдадут всё, что они вынесут из магазина за минуту

Челябинцы смогут купить уголь за 1 рубль и поучаствовать в забеге «Вынеси за 60 секунд» на открытии магазина «Галамарт».

Популярность формата «магазин у дома» в Челябинске растет. 5 мая «Галамарт» отпразднует открытие еще одного своего магазина в ТЦ «Фиеста». А это значит, что челябинцев ожидают скидки, подарки и веселые конкурсы.

Шок-цены, действующие только 5 мая: скатерти за 49 руб., постельное белье за 199 руб., а также актуальные сезонные товары — пачка угля 2 кг за 1 руб. и решетка-гриль за 79 руб. !

Главный подарок праздника — телевизор. Вручение состоится в 19:00.

Веселый забег «Вынеси за 60 секунд». Все, что за 1 минуту участники конкурса успеют донести до кассы, они заберут бесплатно!

Федеральная франчайзинговая сеть относится к категории «дрогерри», более известной в Европе. В России такой формат только набирает свою популярность. Это магазины у дома с невысокими ценами и широким ассортиментом. Здесь можно приобрести бытовую химии, хозяйственные товары, детские игрушки, косметику и многое другое. Ассортимент товаров, насчитывающий более 7000 наименований, и регулярные распродажи делают «Галамарт» по-настоящему народным магазином.

Адрес магазина: ул. Молодогвардейцев, 7, ТЦ Фиеста, 2 этаж

https://galamart.ru