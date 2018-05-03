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Юная художница из Восточного Дегунина взяла серебро на конкурсе «Моя малая родина»
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Юная художница из Восточного Дегунина взяла серебро на конкурсе «Моя малая родина» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Ученица изостудии «АллаПрима» из Восточного Дегунина заняла второе место на Всероссийском творческом конкурсе «Моя малая родина».
Об этом сообщили в администрации школы № 1678, в которой учится юная художница.
— Конкурс проводится в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов», — рассказал представитель администрации. — Он способствует развитию творческого потенциала молодежи, прививает любовь к Родине и помогает сформировать духовные ценности.
Отметим, что школа № 1678 находится по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)
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