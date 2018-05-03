Юная художница из Восточного Дегунина взяла серебро на конкурсе «Моя малая родина» 

Ученица изостудии «АллаПрима» из Восточного Дегунина заняла второе место на Всероссийском творческом конкурсе «Моя малая родина».
Об этом сообщили в администрации школы № 1678, в которой учится юная художница.
— Конкурс проводится в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов», — рассказал представитель администрации. — Он способствует развитию творческого потенциала молодежи, прививает любовь к Родине и помогает сформировать духовные ценности.
Отметим, что школа № 1678 находится по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)