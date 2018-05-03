Жители Самарской области смогут принять участие в репетициях Военного Парада

В субботу, 5 мая, в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.

В Военном Параде 9 мая на пл. Куйбышева примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.

Жителей и гостей города приглашают прийти на ул. Молодогвардейская в границах ул. Вилоновская и Полевая, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.

В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет работать выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади Куйбышева будет проходить на экране, установленном на площади Славы.