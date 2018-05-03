Ещё
Жители Самарской области смогут принять участие в репетициях Военного Парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Самарской области смогут принять участие в репетициях Военного Парада 

Волга Ньюс 44 минуты назад
В субботу, 5 мая, в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.
В Военном Параде 9 мая на пл. Куйбышева примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.
Жителей и гостей города приглашают прийти на ул. Молодогвардейская в границах ул. Вилоновская и Полевая, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.
В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет работать выставка военной техники, будут работать полевые кухни.
Прямая трансляция военного парада с площади Куйбышева будет проходить на экране, установленном на площади Славы.
Волга Ньюс: последние новости
Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила" В Самаре раздадут 20 тыс. георгиевских ленточек В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием трудовых коллективов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии327
В России могут ввести новый налог133
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ111
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе397
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение