В проекте «Московское долголетие» принимают участие 300 пенсионеров из Рязанского

Об этом сообщила начальник отдела социальных коммуникаций проекта «Московское долголетие» филиала «Рязанский» центра соцобслуживания «Кузьминки» Светлана Копаева.

— С 1 марта к нам поступило более 700 анкет, к занятиям приступили уже 300 пенсионеров. Попасть на занятия может любой желающий житель Рязанского района старшего возраста. Для этого достаточно обратиться по адресу улица Зеленодольская, дом 4 или позвонить по телефону 8 (495) 378-33-96, — сказала Светлана Копаева.

Добавим, что в числе популярных секций — «Информационные технологии», «Общая физическая подготовка» и «Фитнес-зумба». (мю)