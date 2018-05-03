Участники проекта «Московское долголетие» из района Люблино сделали ставку на информационные технологии

Пенсионеры из района Люблино, которые принимают участие в пилотном проекте «Московское долголетие», подали больше всего заявок на курс «Информационные технологии». Об этом сообщила начальник отдела социальных коммуникаций проекта «Московское долголетие» филиала «Люблино» центра соцобслуживания «Марьино» Элла Пахотина.

— Всего на занятия в различных секциях было подано 740 анкет. Также большим спросом у пенсионеров пользуются направления «Английский язык», «Фитнес-зумба», «Скандинавская ходьба», «Рукоделие», и «Танцы», — отметила Элла Пахотина.

Подробную информацию о секциях можно получить по телефону 8 (499) 784-52-05 или в центре соцобслуживания по адресу улица Тихая, дом 23, строение 1. (мю)