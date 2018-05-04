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В Ленинградской области пройдет форум для соотечественников
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В Ленинградской области пройдет форум для соотечественников 

Ivyborg.ru 18 минут назад
Фото: ГТРК "Мурман"
Молодых соотечественников приглашают принять участие в «VIII Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского» с 4 по 11 мая 2018 года. 5 мая в 15.00 состоится официальное открытие в Доме дружбы Ленинградской области.
Ленинградский молодежный форум проводят Комитет по молодежной политике Ленинградской области и государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ „Молодёжный“ в рамках государственной программы „Стимулирование экономической активности Ленинградской области“ подпрограммы „Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом“.
Задачами форума являются развитие связей молодежи Ленинградской области и российской молодежи за рубежом, укрепление роли русского языка и культуры, развитие сотрудничества в области образования, сохранение этнокультурной идентичности в среде молодых соотечественников за рубежом, поддержка национальных и православных традиций, изучение российского исторического наследия, сохранение уважения к истории государства Российского.
В программу форума включены мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне; мероприятия, посвященные Году туризма в Ленинградской области; знакомство с региональными традициями и обычаями (лекции, экскурсии); знакомство с памятниками культуры и историческими местами Ленинградской области и Санкт Петербурга.
Мероприятия в рамках форума будут проходить до 11 мая. Участники посетят мемориальные памятники Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а 9 мая вместе с жителями Ленинградской области пройдут в Бессмертном полку по центральным улицам Всеволожска.
С 4-го по 11-ое мая 2017 года состоялся „VII Ленинградский молодёжный форум им. Александра Невского“ для российских соотечественников, проживающих за рубежом. В форуме приняли участие представители 15-ти стран мира/
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