В Самарской области начался сев яровых

В Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Богатовском, Нефтегорском, Пестравском, Красноярском и Приволжском районах засеяно 6,4 тыс. га. В Приволжском районе также начали сажать ранний картофель и семена овощей.

В этом году из-за дождей аграрии вышли на полевые работы на неделю позже, чем в прошлом. Всего в 2018 году в регионе планируется засеять 2 млн га, из них яровых — 1,5 млн га.

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