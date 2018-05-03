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В Самарской области начался сев яровых
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В Самарской области начался сев яровых 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В 10 районах Самарской области стартовал сев яровых культур, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Богатовском, Нефтегорском, Пестравском, Красноярском и Приволжском районах засеяно 6,4 тыс. га. В Приволжском районе также начали сажать ранний картофель и семена овощей.
В этом году из-за дождей аграрии вышли на полевые работы на неделю позже, чем в прошлом. Всего в 2018 году в регионе планируется засеять 2 млн га, из них яровых — 1,5 млн га.
Фото: pixabay.com
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